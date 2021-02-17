《華爾街內望》美債息飆升，美股道指破頂漲６３點，標指納指微跌

《經濟通通訊社１７日專訊》市場憧憬華府出台更多財政援助下經濟復甦，美債息飆升，美

股周二（１６日）個別發展，當中道指受恵周期性板塊上漲破頂。

道指升６３點或０﹒２％，報３１５２２點，最高見３１６０８點。標指跌２點或

０﹒０６％，報３９３２點。納指跌４７點或０﹒３４％，報１４０４７點。

美國總統拜登已提出１﹒９萬億美元新援助方案多時，並正敦促國會在未來幾周內通過該方

案，以便向民眾發放１４００美元現金，並增加失業補貼。

十年期美國國債收益率曾升破１﹒３％水平，創上年２月以來最高。收益率曲線趨陡，反映

市場對華府追加財政和貨幣刺激政策的預期升溫。

另外各國新增感染病例大幅下降、疫苗接種取得進展、美企第四季業績勝預期亦增強市場對

今年企業迅速復甦的希望。

投資者本周亦關注聯儲局上月會議記錄，會議上聯儲局官員重申維持鴿派政策立場的承諾。

板塊方面，美債息飆升下能源股、金融股等有望從經濟復甦中受恵的板塊上漲，標指銀行股

攀升，公用股、地產股、科技股下跌。

另外隨著比特幣短暫攀升至５萬美元之上，Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ Ｃａｐｉｔａｌ、

Ｒｉｏｔ ＢｌｏｃｋＣｈａｉｎ、Ｍａｒａｔｈｏｎ Ｐａｔｅｎｔ等加密貨幣或區塊鏈相關

企業飆升８％至２１％不等。

指標十年期國債收益率收升９﹒９個基點，報１﹒２９８９％，曾一度觸及１﹒３０９％。

（ａｌ）

