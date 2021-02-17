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即市新聞

17/02/2021 07:50

《華爾街內望》美債息飆升，美股道指破頂漲６３點，標指納指微跌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》市場憧憬華府出台更多財政援助下經濟復甦，美債息飆升，美
股周二（１６日）個別發展，當中道指受恵周期性板塊上漲破頂。
　　道指升６３點或０﹒２％，報３１５２２點，最高見３１６０８點。標指跌２點或
０﹒０６％，報３９３２點。納指跌４７點或０﹒３４％，報１４０４７點。
　　美國總統拜登已提出１﹒９萬億美元新援助方案多時，並正敦促國會在未來幾周內通過該方
案，以便向民眾發放１４００美元現金，並增加失業補貼。
　　十年期美國國債收益率曾升破１﹒３％水平，創上年２月以來最高。收益率曲線趨陡，反映
市場對華府追加財政和貨幣刺激政策的預期升溫。
　　另外各國新增感染病例大幅下降、疫苗接種取得進展、美企第四季業績勝預期亦增強市場對
今年企業迅速復甦的希望。
　　投資者本周亦關注聯儲局上月會議記錄，會議上聯儲局官員重申維持鴿派政策立場的承諾。
　　板塊方面，美債息飆升下能源股、金融股等有望從經濟復甦中受恵的板塊上漲，標指銀行股
攀升，公用股、地產股、科技股下跌。
　　另外隨著比特幣短暫攀升至５萬美元之上，Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ　Ｃａｐｉｔａｌ、
Ｒｉｏｔ　ＢｌｏｃｋＣｈａｉｎ、Ｍａｒａｔｈｏｎ　Ｐａｔｅｎｔ等加密貨幣或區塊鏈相關
企業飆升８％至２１％不等。
　　指標十年期國債收益率收升９﹒９個基點，報１﹒２９８９％，曾一度觸及１﹒３０９％。
（ａｌ）

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