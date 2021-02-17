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17/02/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指下站阻力３０９２８﹒９７

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
４７﹒５％，局勢則均尚屬顯著向好。恆生指數從上月２５日高位３０１９１跌抵２９日低位
２８２６０後展開反彈，昨天（１６日）升抵３０７９３，確認短期調整浪（若仍在運行中的話
）不可能屬於「正常平勢形」。另一方面，「不規則平勢形」的ｂ浪反彈目標為
２８２５９﹒７３＋（３０１９１﹒１６－２８２５９﹒７３）ｘ１﹒２３６＝
３０６４６﹒９８，終於到達。理論上，指數有條件即時掉頭回挫，展開ｃ浪下跌過程，目標低
於ａ浪底２８２６０。
　　至於ｃ浪的長度，將約為ａ浪的１﹒６１８倍（還有另一個量度跌幅目標，稍後有需要時才
為大家計算）。但若ｂ浪反彈尚未找到終點，下一個升浪目標應為２８２５９﹒７３＋
（３０１９１﹒１６－２８２５９﹒７３）ｘ１﹒３８２＝３０９２８﹒９７，料淡友大戶會於
該關口附近大舉反攻。最後，若見指數企穩於該關口之上，亦不見淡友大戶有跡象出擊，我們便
須假設新升浪其實早已從２８２６０開始。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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