《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫晒冷

《缸邊隨筆》耶倫對Ｇ７財長╱央行講：「Ｔｈｅ ｔｉｍｅ ｔｏ ｇｏ ｂｉｇ ｉｓ

ｎｏｗ」（現時候要玩舖大）。



要玩大的，是指：



（１）全面放水去撐經濟



（２）全面放水去抗全球暖化



玩大，即是要花錢，以美國計，數年前已放了的３０萬億水仍不夠，起碼要有拜登所要求的

１﹒９萬億（撐美國經濟的），還有抗全球暖化要多少錢，拜登政府尚未開單。



拜登和耶倫要求玩大，但國會可會批？德意志銀行調查了４５０名市場人士問他們兩個問題

：（１）兩院會批多少；（２）批出款項夠不夠去做到拜登所想的。



＊美國放水多於所需＊



合起來一計，有逾半被訪者認為美國兩院會批１﹒３萬至１﹒９萬億，而有５１％被訪者認

為該款額是多於所需的。



為甚麼市場會估拜登所要求的１﹒９萬億撐經濟放水方案是放多了水？原因簡單。新冠肺炎

所帶來的衰退使美國家庭減少了４０００億的收入，但特朗普已發放了１萬億的福利予這些受影

響的人，如計入１２月時特朗普批了但未發放的福利，（估計於３月時派），則美國家庭今時的

１﹒５萬億儲蓄會增至２萬億，即約美國ＧＤＰ的９﹒５％，這絕不是個小數，故月前便見到散

戶可以圍攻大戶，都是散戶有錢之故。



這有甚麼後果？



（１）失業者反有錢，你去不去找工做？不去啦！此即美國的經濟復甦路會長了，直到美國

工人肯去工作，不靠救濟為止，但易嗎？



（２）散戶不去圍大戶，可以各自去買股；



（３）散戶可以做大花筒，他們買的極可能是中國貨，而不是美國貨。即是白宮派錢，救濟

不了肯去工作的美國人，但卻可以為肯工作的中國人提供訂單，中國工人就地過年的其中一個活

動，是去工廠加班，有幾大影響？看首季中國的出口便知。



（４）散戶失業者，錢多了，是可以隨時推高通脹，這是華爾街的最大擔心，事實上，華爾

街人擔心疫後通脹來臨的人數，在過去８個月，一直上升。



耶倫可有考慮到上述四點，可能有，但亦可能會視而不見。在跟ＣＮＮ的一次訪問中，耶倫

表示：



Ｉ ｗｏｕｌｄ ｅｘｐｅｃｔ ｔｈａｔ ｉｆ ｔｈｉｓ ｐａｃｋａｇｅ ｉｓ

ｐａｓｓｅｄ， ｗｅ ｗｏｕｌｄ ｇｅｔ ｂａｃｋ ｔｏ ｆｕｌｌ

ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ ｎｅｘｔ ｙｅａｒ﹒



有人認為耶倫這個願望是ＤＥＡＤ ＷＲＯＮＧ，因為工人失業後，福利收入好過失業前工

資，故１月份的就業數據就顯示，美國工人人數由１６０﹒５７百萬人，跌至１６０﹒１６百萬

人，而勞動人口就業率亦由６１﹒５％跌至６１﹒４％，工人們自動退休了。



要多工人就業，先要多老闆，而老闆要工人工資平，有市場，才會請人，但美國：



（１）已執了不少微企業，即是就業機會少了，人浮於事，工人寧可等救濟，好過身水身汗

去工作；



（２）大企業要擴生產線，九成是全自動化，所要人手便少了；



（３）中國產品愈來愈可補替美國國內所產。



達不到Ｆｕｌｌ ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ，耶倫和拜登會否持續放水？如會，則美國水長流

，美股保持牛，中港股市亦可牛，此情景應可持續到美１０年債息升穿１﹒５厘以至到２厘，又

或美聯儲局識死為止。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

