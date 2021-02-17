【京東分拆】分拆業務提振，何啟俊：京東集團股價向好勿估頂

《經濟通通訊社記者劉孝言１７日報道》港股於牛年首個交易日「開門紅」，再創２０１８

年六月中以來新高，大市續由科網龍頭主導，京東集團（０９６１８）公布分拆京東物流於主板

獨立上市，預期京東物流發展因獨立上市而增加，而京東集團作為京東物流控股股東亦獲益。京

東集團近日強勢，半日升近６％，暫連升４日累漲逾一成，曾見４１５﹒８元再創新高，令投資

者對其後市表現有所憧憬。



＊料陸續分拆業務上市＊



千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，科網龍頭企業掌握巨量市場資源，

一直不停併購具潛力的公司，以發展多元化副業，待該等公司業務步上軌道，且增長潛力具備一

定吸引力，母企往往便會分拆業務上市集資。京東集團如其他巨企一樣業務廣泛，副業類型有如

恆河沙數，雖然難以預計會再分拆何等業務，但有京東健康（０６６１８）及京東物流等先例，

京東系再添成員的機會很大，有貨者可長線持有待分拆提振，無需估頂。



＊未身處反壟斷風眼中＊



科網平台反壟斷監管出爐後，相關科網巨企受陰霾籠罩，當中又以阿里巴巴（０９９８８）

受影響最深。何啟俊指，京東集團受反壟斷監管影響較同業為小，領導層處事作風較低調，新規

主要針對阿里對電商平台。他建議無貨者可待股價回調至３９０至３８０元水平吸納，但大市向

好情況下，該股大幅回調機會不大。

