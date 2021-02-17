騰訊、美團升幅擴大，港股午後初段漲逾３００點突破３１０００

《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等重磅股升幅擴大

，港股午後升幅擴大，現時，恆生指數報３１０５４，升３０７點或升１﹒００％，再創逾３２

個月高位，主板成交１２４７﹒８０億元。國企指數報１２２１３，升１７７點或升１﹒４８％

。恆生科技指數報１０８４８，升１５３點或升１﹒４４％。

即月期指新報３０９８４，升２８７點，低水７１點。即月國指期貨報１２１９１，升１８

０點，低水２３點。即月科指期貨新報１０８４２，升１７９點，低水１２點。

騰訊現價升１﹒６１１％，報７５７元，成交約８９１萬股，涉資６６﹒４５億元。美團報

４４６﹒２元升１﹒５９％。京東集團（０９６１８）報４１６元升６﹒２３％。阿里巴巴（０

９９８８）報２６７﹒６元升１﹒２９％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）報１０４﹒７元跌０﹒２９％；中移動（００９４１）

４９﹒１５元升２﹒７２％；匯控（００００５）報４６﹒４５元升１﹒５３％；建行（０

０９３９）６﹒３４元升０﹒８％。



表列十大上升恆指成分股：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙（０１９２８） ３６﹒２００元 升５﹒０８０％

中海油（００８８３） ９﹒９９０元 升４﹒７１７％

瑞聲（０２０１８） ４６﹒７５０元 升３﹒８８９％

中石化（００３８６） ４﹒２８０元 升３﹒８８３％

平保（０２３１８） ９３﹒６００元 升３﹒４２５％

港交所（００３８８） ５６４﹒０００元 升２﹒９２０％

中移動（００９４１） ４９﹒１５０元 升２﹒７１７％

中聯通（００７６２） ４﹒６４０元 升２﹒６５５％

銀娛（０００２７） ７０﹒２５０元 升１﹒８１２％

交通銀行（０３３２８） ４﹒５３０元 升１﹒７９８％

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（ｎｓ）

