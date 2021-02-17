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17/02/2021 13:34

騰訊、美團升幅擴大，港股午後初段漲逾３００點突破３１０００

　　《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等重磅股升幅擴大
，港股午後升幅擴大，現時，恆生指數報３１０５４，升３０７點或升１﹒００％，再創逾３２
個月高位，主板成交１２４７﹒８０億元。國企指數報１２２１３，升１７７點或升１﹒４８％
。恆生科技指數報１０８４８，升１５３點或升１﹒４４％。
　　即月期指新報３０９８４，升２８７點，低水７１點。即月國指期貨報１２１９１，升１８
０點，低水２３點。即月科指期貨新報１０８４２，升１７９點，低水１２點。
　　騰訊現價升１﹒６１１％，報７５７元，成交約８９１萬股，涉資６６﹒４５億元。美團報
４４６﹒２元升１﹒５９％。京東集團（０９６１８）報４１６元升６﹒２３％。阿里巴巴（０
９９８８）報２６７﹒６元升１﹒２９％。
　　重磅股方面，友邦（０１２９９）報１０４﹒７元跌０﹒２９％；中移動（００９４１）　
　　４９﹒１５元升２﹒７２％；匯控（００００５）報４６﹒４５元升１﹒５３％；建行（０
０９３９）６﹒３４元升０﹒８％。

　　表列十大上升恆指成分股：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　３６﹒２００元　　　升５﹒０８０％
　　中海油（００８８３）　　　９﹒９９０元　　　升４﹒７１７％
　　瑞聲（０２０１８）　　　４６﹒７５０元　　　升３﹒８８９％
　　中石化（００３８６）　　　４﹒２８０元　　　升３﹒８８３％
　　平保（０２３１８）　　　９３﹒６００元　　　升３﹒４２５％
　　港交所（００３８８）　５６４﹒０００元　　　升２﹒９２０％
　　中移動（００９４１）　　４９﹒１５０元　　　升２﹒７１７％
　　中聯通（００７６２）　　　４﹒６４０元　　　升２﹒６５５％
　　銀娛（０００２７）　　　７０﹒２５０元　　　升１﹒８１２％
　　交通銀行（０３３２８）　　４﹒５３０元　　　升１﹒７９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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