《ＩＰＯ反應》諾輝健康公開超購４１３２倍，一手中籤率２％

《經濟通通訊社１７日專訊》諾輝健康（０６６０６）公布招股結果，公開發售部分超購４

１３２﹒１９倍，一手中籤率２％，需入乙組認購２００萬股方穩中一手５００股。每股發售價

２６﹒６６元，為招股價範圍２２﹒７至２６﹒６６之上限。乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」

的有效申請達７６０張，中籤率只有０﹒０１％。

由於公開發售部分超購１００倍，因此按照回撥機制下，公開發售部分重新分配至５０％；

國際發售部分超額認購約６３﹒１６倍，該等承配人已獲配發國際發售項下３８２９﹒９萬股。

按照招股價計算，估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約為１８﹒９８６億元，當

中約約４０％將分配用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）的商業化及進一步開發提供資金

；約５％將分配用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提

供資金，並在不同人群中進行更多噗噗管的臨床評估；約３０％將分配用於為正在進行及計劃進

行的研發提供資金以進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品；約１５％將用

於通過潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品持續擴大及多元化公司的產品組合；約１０

％將用作公司的營運資金及其他一般企業用途。

高盛及瑞銀為聯席保薦人；股份將於明日（１８日）於聯交所主板掛牌上市。（ｋｉ）

