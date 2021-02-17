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17/02/2021 08:38

《神州民企》國美電器（００４９３）控股股東黃光裕正式出獄

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國美零售（００４９３）及拉近網娛（０８１７２）公布，北
京市第一中級人民法院裁定，對公司控股股東黃光裕假釋考驗期已於昨天（１６日）屆滿，原判
刑罰已經執行完畢，正式獲釋。
　　黃光裕同時亦是國美金融科技（００６２８）控股股東杜鵑之配偶。
　　黃光裕早前因非法經營、內幕交易等罪判囚１４年。北京市第一中級人民法院於去年６月對
其予以假釋。（ｋｉ）

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