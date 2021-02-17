【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：歡迎國際原子能機構負責人訪問

《經濟通通訊社１７日專訊》伊朗總統魯哈尼在國營電視台表示，歡迎國際原子能機構負責
人，即總幹事格羅西訪問，因為該國限制檢查人員的部分訪問權限需要幾日時間，而減少檢查並
不意味將檢查人員趕出門外，機構的保障措施將可照常進行。（ａｌ）
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