【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：歡迎國際原子能機構負責人訪問

《經濟通通訊社１７日專訊》伊朗總統魯哈尼在國營電視台表示，歡迎國際原子能機構負責

人，即總幹事格羅西訪問，因為該國限制檢查人員的部分訪問權限需要幾日時間，而減少檢查並

不意味將檢查人員趕出門外，機構的保障措施將可照常進行。（ａｌ）

