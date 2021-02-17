港股低開１１０點報３０６３６點，國指跌４４點，科指軟３６點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場關注美國債息率持續飆升，

亞洲股市今早普遍下挫，日經跌２２９點，首爾指數跌４４點，而港股則低開１１０點，科技股

普遍低走，美團（０３６９０）、舜宇（０２３８２）低開近２％，為開市最差表現藍籌；隨著

疫情感染人數逐步下降，部分地產股有追捧，新地（０００１６）逆市高開近２％，高見１１４

點創逾１年高位。恆生指數報３０６３６點，跌１１０點或跌０﹒３６％，主板成交１１１﹒４

７億元。國企指數報１１９９２，跌４４點或跌０﹒３７％。恆生科技指數報１０６５８，跌３

６點或跌０﹒３４％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５５％，報４６元，以現價計，該股暫連升２日，

累計升幅８﹒２４％。港交所（００３８８）跌１﹒０９％，報５４２元；騰訊（００７００）

跌０﹒５４％，報７４１元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒６３％。建行（００９

３９）跌０﹒１６％，報６﹒２８元；友邦（０１２９９）升０﹒４８％，報１０５﹒５元，以

現價計，該股暫連升８日，累計升幅７﹒９３％。美團（０３６９０）跌１﹒９６％，報４３０

﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２４％。阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３

％，報２６３﹒４元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ４３０﹒６０元 跌１﹒９６％

舜宇（０２３８２） ２３２﹒４０元 跌１﹒８６％

中石油（００８５７） ２﹒７１元 跌１﹒４５％

銀娛（０００２７） ６８﹒００元 跌１﹒４５％

恆生（０００１１） １５０﹒１０元 跌１﹒１８％

港交所（００３８８） ５４２﹒００元 跌１﹒０９％

碧桂園（０２００７） ９﹒３０元 跌１﹒０６％

九置（０１９９７） ４７﹒８５元 跌１﹒０３％

小米（０１８１０） ２９﹒２５元 跌１﹒０２％

蒙牛（０２３１９） ４９﹒００元 跌１﹒０１％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹（０１３４７） ５８﹒９０元 跌７﹒４６％

眾安在線（０６０６０） ７１﹒００元 跌３﹒２０％

易鑫（０２８５８） ３﹒６５元 跌２﹒４１％

美團（０３６９０） ４３０﹒６０元 跌１﹒９６％

舜宇（０２３８２） ２３２﹒４０元 跌１﹒８６％

ＡＳＭ（００５２２） １２３﹒２０元 跌１﹒２０％

小米（０１８１０） ２９﹒２５元 跌１﹒０２％

金軟（０３８８８） ７４﹒９５元 跌０﹒８６％

瑞聲（０２０１８） ４４﹒７５元 跌０﹒５６％

騰訊（００７００） ７４１﹒００元 跌０﹒５４％

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（ｕｌ）

