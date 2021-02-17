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17/02/2021 09:23

港股低開１１０點報３０６３６點，國指跌４４點，科指軟３６點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場關注美國債息率持續飆升，
亞洲股市今早普遍下挫，日經跌２２９點，首爾指數跌４４點，而港股則低開１１０點，科技股
普遍低走，美團（０３６９０）、舜宇（０２３８２）低開近２％，為開市最差表現藍籌；隨著
疫情感染人數逐步下降，部分地產股有追捧，新地（０００１６）逆市高開近２％，高見１１４
點創逾１年高位。恆生指數報３０６３６點，跌１１０點或跌０﹒３６％，主板成交１１１﹒４
７億元。國企指數報１１９９２，跌４４點或跌０﹒３７％。恆生科技指數報１０６５８，跌３
６點或跌０﹒３４％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５５％，報４６元，以現價計，該股暫連升２日，
累計升幅８﹒２４％。港交所（００３８８）跌１﹒０９％，報５４２元；騰訊（００７００）
跌０﹒５４％，報７４１元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒６３％。建行（００９
３９）跌０﹒１６％，報６﹒２８元；友邦（０１２９９）升０﹒４８％，報１０５﹒５元，以
現價計，該股暫連升８日，累計升幅７﹒９３％。美團（０３６９０）跌１﹒９６％，報４３０
﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２４％。阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３
％，報２６３﹒４元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　４３０﹒６０元　　　跌１﹒９６％
　　舜宇（０２３８２）　　　２３２﹒４０元　　　跌１﹒８６％
　　中石油（００８５７）　　　　２﹒７１元　　　跌１﹒４５％
　　銀娛（０００２７）　　　　６８﹒００元　　　跌１﹒４５％
　　恆生（０００１１）　　　１５０﹒１０元　　　跌１﹒１８％
　　港交所（００３８８）　　５４２﹒００元　　　跌１﹒０９％
　　碧桂園（０２００７）　　　　９﹒３０元　　　跌１﹒０６％
　　九置（０１９９７）　　　　４７﹒８５元　　　跌１﹒０３％
　　小米（０１８１０）　　　　２９﹒２５元　　　跌１﹒０２％
　　蒙牛（０２３１９）　　　　４９﹒００元　　　跌１﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　科指十大跌幅股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　５８﹒９０元　　　跌７﹒４６％
　　眾安在線（０６０６０）　　７１﹒００元　　　跌３﹒２０％
　　易鑫（０２８５８）　　　　　３﹒６５元　　　跌２﹒４１％
　　美團（０３６９０）　　　４３０﹒６０元　　　跌１﹒９６％
　　舜宇（０２３８２）　　　２３２﹒４０元　　　跌１﹒８６％
　　ＡＳＭ（００５２２）　　１２３﹒２０元　　　跌１﹒２０％
　　小米（０１８１０）　　　　２９﹒２５元　　　跌１﹒０２％
　　金軟（０３８８８）　　　　７４﹒９５元　　　跌０﹒８６％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　４４﹒７５元　　　跌０﹒５６％
　　騰訊（００７００）　　　７４１﹒００元　　　跌０﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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