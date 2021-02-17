《盤後部署》港股延續牛年「開門紅」，明日北水湧入料再炒熱

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股個別發展，不過港股連升７日，重上３１０００點水

平。恆生指數今早輕微低開１１０點，跌幅曾擴大至３０５０３點水平。隨後油股倒升，賭股亦

上揚，大市得以倒升。加上美國三大指數期貨窄幅靠穩，港股午後突破上午高位，高見

３１１６８點全日高位，創２０１８年年中以來新高。而Ａ場將於明日復市，帶動市場期待北水

流動再帶動恆走上，最終收報３１０８４點，升３３８點或升１﹒１０％，主板成交

２０７９﹒８９億元。國企指數報１２２２８點，升１９２點或升１﹒６０％。恆生科技指數報

１０９４５點，升２５０點或升２﹒３４％。

重磅股齊揚，中移動（００９４１）升３﹒４５％，報４９﹒５元；港交所（００３８８）

升２﹒８３％，報５６３﹒５元；騰訊（００７００）升１﹒６８％，報７５７﹒５元；建行

（００９３９）升１﹒１１％，報６﹒３６元；匯控（００００５）升０﹒６６％，報

４６﹒０５元；友邦（０１２９９）升０﹒５７％，報１０５﹒６元。



＊美國國務卿布林肯：認同特朗普政府對華的強硬態度＊



美國國務卿布林肯表示，雖然他同樣認為中美兩國關係良好十分重要，但他亦認同特朗普政

府對華的強硬態度。他認為美方應利用各地盟友和夥伴、參與國際規則製定，否則如美國缺位，

中國將會取而代之參與。

美國前總統特朗普要求，共和黨人罷免麥康奈爾參議院共和黨領袖的職務。特朗普指，若參

議院共和黨領袖為麥康奈爾，那共和黨將不復強大與備受尊重。據知麥康奈爾曾多次對特朗普表

達不滿，又認為特朗普需要為國會山莊衝擊事件付上責任。



＊料港股本周上試３２０００點＊



今日港股低開高走，延續牛年「開門紅」，藍籌金融及科技股領漲，而Ａ場明日將會復市，

預料大量北水經喘息後明日再度衝港，炒熱多隻股份，因此預料今星期港股氣氛將持續熾熱，短

期或可上試３１５００點至３２０００點位置。（ｊｃ）

