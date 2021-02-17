【美伊衝突】國際原子能機構：確認伊朗擬下周起限制部分監測活動

《經濟通通訊社１７日專訊》國際原子能機構（ＩＡＥＡ）最新通過電郵發布聲明指，伊朗

日前已經通知總幹事格羅西，計劃下周二（２３日）起限制檢查人員的部分訪問權限，而格羅西

表示希望前往伊朗，以尋求美伊雙方同意的解決方案，使該機構繼續進行必要的核查工作。

據伊朗上年１２月通過法規，只有在國際原子能機構《附加議定書》下進行的監測活動將受

到限制。（ａｌ）

