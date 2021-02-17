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17/02/2021 11:52

【大國博弈】拜登：中國將為人權問題付代價，與習主席通話時已提

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登周二（１６日）在美國有線電視新聞舉行的活動
上發表講話，直指中國將為踐踏人權付出代價，強調最近與中國國家主席習近平通話時已提出這
個問題。
　　拜登又提出將動用《國防生產法》迫使Ｍｏｄｅｒｎａ和輝瑞加快生產疫苗，而兩公司已同
意以更快的速度出售更多疫苗。他又敦促通過１﹒９萬億美元新救助方案，強調目前而言方案規
模愈大愈好。（ａｌ）

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