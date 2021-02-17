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即市新聞

17/02/2021 17:23

《台股攻略－馮偉明》牛氣衝天，台股紅盤高收

　　《台股攻略》台股來到牛年升勢延續，首個交易日紅盤收市。加權指數今早（１７日）裂口
高開，在大型電子權值股、金融股及傳產股等帶動下開高走高，最終收１６３６２點，升５５９
點，創下指數收市新高，成交金額為４１３１億元（新台幣．下同）。
　　大型電子權值股今日領軍攻頂。台積電ＡＤＲ股價創新高，於台股休市期間升超過９％，刺
激正股今日於台股市場升勢強勁，收６６３元，升３１元。聯電同樣走勢強勁，其ＡＤＲ在台股
休市期間累計升幅達１３％，收５７﹒６０元，升４﹒７０元。聯發科早市有買盤入市支持，中
段曾一躍成為千金股（１０１０元），惟及後升幅收窄，收９８０元，升３０元。半導體股今日
成為大市主流。日月光投控受惠於封裝產能供不應求，今早以１１６元漲停板價開市。環球晶取
得世創５６﹒９２％股權，達最低收購門檻，同時宣布延長公開收購期至３月１日止，刺激股價
升至６９７元漲停板價。詠聯及華新科亦升至漲停板，分別收５２６元及２５９元。金融股今日
亦造好，其中富邦金及國泰金表現出色，分別收４８﹒９０元及４１﹒９５元，升２元及
１﹒３５元。航運股再度受到市場注視，在陽明海運升至２３﹒６５元漲停板價刺激下，長榮海
運及萬海航運於尾市亦向上攻堅，分別收３６﹒７０元及４３﹒９０元，升３元及１﹒７０元。
　　台股強勢持續，加上入市資金源源不絕，預料後市可望穩步上揚，短線以１６０００點作為
支持。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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