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即市新聞

17/02/2021 11:12

港股早段下跌後反彈，現倒升逾百點報３０８４８點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港股昨日收升逾５７３點報３０７４６點，今早港股曾現回吐
，由油股領跌大市，走低２４３點見３０５０３點。惟隨後油股反彈，加上賭股表現理想，恆指
倒升逾百點。Ａ股將於明天復市，恆生指數最新報３０８４８點，升１０１點或升０﹒３３％，
主板成交８５７﹒５３億元。國企指數報１２１１６點，升８０點或升０﹒６７％。恆生科技指
數報１０７５３點，升５８點或升０﹒５５％。
　　即月期指新報３０７６６，升６９點，低水８２點。即月國指期貨報１２０８６，升７５點
，低水３０點。即月科指期貨新報１０７４３，升８０點，５５４張。

　　表列升幅明顯恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙　（０１９２８）　　３５﹒９５元　　　升４﹒３５％
　　瑞聲　（０２０１８）　　４６﹒７０元　　　升３﹒７８％
　　中海油（００８８３）　　　９﹒８１元　　　升２﹒８３％
　　中石化（００３８６）　　　４﹒２１元　　　升２﹒１８％
　　平保　（０２３１８）　　９２﹒６０元　　　升２﹒３２％
　　銀娛　（０００２７）　　７０﹒４０元　　　升２﹒０３％
　　交行　（０３３２８）　　　４﹒５４元　　　升２﹒０２％
　　中移動（００９４１）　　４８﹒６０元　　　升１﹒５７％
　　國壽　（０２６２８）　　１６﹒９２元　　　升１﹒４４％
　　中聯通（００７６２）　　　４﹒５８元　　　升１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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