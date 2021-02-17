《古臣周記－古臣》魚缸追落後中美因素撐，吼銀行股博港股通新貴

《古臣周記》阿臣牛年第一次同大家見面，首先祝大家牛年賺多Ｄ，身體健康！

新一年阿臣想分享下今年首兩季魚缸看法！先同大家講講宏觀政治。中美關係一定繼續係市

場焦點，新任花旗國總統拜登上台，已經同國家主席習近平通電話，這次通話對外釋放了積極信

號，習主席在通話中指出，中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此嘅政策意圖，避

免誤解誤判。而大家都知拜登屬花旗國傳統建制精英政治重新抬頭，必然比前總統特朗普更維護

傳統精英利益，「侵侵」年代瘋癲及喜怒無常嘅外交政策自然拋棄，重回務實外交策略。雖然限

制甚至圍堵神州嘅策略不變，例如花旗國對抗神州嘅經濟約束、人權、知識產權及全球管治上嘅

侵略行為。但拜登早前好圓滑咁提到，只要符合花旗國利益嘅時候，隨時可以與神州合作。

未來數年全球各國依然要為走出新冠肺炎疲情而努力，相信兩國合作機會較「駁火」為大，

重新邁向若即若離嘅外交關係，中美關係估計較「侵侵」時期穩定，自然有利神州經濟發展，較

好嘅基本面比到Ａ場底氣維持「慢牛」走勢。



＊東瀛寶島孖屐創新高，香江較落後＊



再望埋近期神州經濟數據。去年神州ＧＤＰ去年首次突破百萬億銀人仔，實際同比增長２﹒

３巴仙，其中，第四季度同比增長６﹒５巴仙，超出市場普遍預期。綜觀全球，神州也是唯一全

年實現正增長嘅世界主要經濟體，在危機中展現出強大嘅韌性。踏入２０２１年，隨着神州就業

持續改善、居民收入進一步提高，消費對經濟增長嘅作用有望加強。

香江魚缸方面，從走勢講就幾落後。魚缸成分股主要已經由中資股組成，而上面都提到神州

嘅ＧＤＰ舊年獨步天下，但東瀛經濟經歷緊自《廣場協議》後嘅「失落三十年」，偏偏日經平均

指數近日已重新踏上３萬點，創３０年來高位，寶島加權指數亦屢創新高。反之香江魚缸仲未破

頂，料有追落後空間。



＊復甦概念股，吼位買入匯控及太保＊



究竟有咩板塊可以係首兩季繼續部署呢？阿臣首先建議大家繼續分部分倉位部署銀行股。以

大環境去看，全球多國陸續接種疫苗，個案增速見放緩趨勢，繼續令市場繼續憧憬全球經濟復甦

，從而風險胃納回升，加上預期通脹升溫，估計花旗國十年期債息講繼續上行，銀行股估計會利

好。阿臣估計短期頂位會係約１﹒５厘，甚至再高些少都唔出奇，估計債息升到呢個水平之前銀

行股會繼續升。阿臣就建議大家買匯控（００００５），估計公司今年於信貸增長、壞帳撥備，

都有明顯改善，亦可繼續憧憬重新派息。此外隨經濟復甦，通脹壓力或臨，未來長息有升嘅空間

，令利率曲線回升，改善銀行息差收入。建議大家調整至４４銀買入較安全，先上望５６銀。債

息上揚同樣利好內險股，建議大家買入走勢最佳嘅太保（０２６０１），可調整至３８銀，短線

目標４１銀。



＊恆指公司本月２６日宣布季檢結果＊



除咗銀行股，阿臣仲想講一講潛在有咩港股通新貴可以部署，因為本月２６日將會宣布季檢

結果，變動將於３月１５日生效。醫藥股方面，阿臣估計康希諾（０６１８５）、雲頂新耀（０

１９５２）、藥明巨諾（０２１２６）、榮昌生物（０９９９５）、君實生物（０１８７７）最

有機會；非必要性消費類方面，估計有泡泡瑪特（０９９９２）、藍月亮（０６９９３）、ＶＥ

ＳＹＮＣ（０２１４８）及樂享互動（０６９８８）；物管方面，估計有恆大物業（０６６６６

）、華潤萬象（０１２０９）、融創服務（０１５１６）、世茂服務（００８７３）、卓越商服

（０６９８９）、合景悠活（０３９１３）及金科服務（０９６６６）。上述股份阿臣已經幫大

家選咗出來，可以睇位博炒入納入北水可買貨名單。



＊阿臣本周倉位保持不變＊



今次阿臣個倉未有變動，因為不論匯控定太保都未到合適買入位，而市況仲未有股想買，所

以今次個倉無變動！



表列截至２月１７日中午１２時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １３８﹒９０元 ２７７８０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ５５８﹒５０元 ５５８５０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４７﹒０５元 ９４１００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ４１３﹒８０元 ２０６９０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２１﹒９５元 ４３９００

福萊特玻璃 １０００股 ３２﹒６０ ３５﹒６５元 ３５６５０

世茂服務 １０００股 １３﹒５０ １３﹒９０元 １３８９０

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股票市值 ： ２９１８６０元

剩餘現金 ： １６２１４元

組合淨值 ： ３０８０７４元

組合本月收益表現： ＋１４﹒７％（截至上月底止組合淨值：２６８５９４元）

組合累計收益表現：＋１９３﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至２月１７日中午１２正

