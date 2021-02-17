《談國論企－黎偉成》無恥特郎普欲讓美國再沉淪



《談國論企》美國參議院於２０２１年２月１３日如廣為預期的未能通過彈劾特朗普煸動國

會山莊暴力的指控，充分顯示以共和黨為主的美式民主和美國加大沉淪力度，而特朗普瞬即「耀

武揚威」的叫囂，及肆無忌憚的劣行，肯定會使美國更快地沉淪和沒落，由是（１）拜登必須更

強力的端正美國過去４年多來積聚的頑惡，同樣重要的是（２）各受害者要向特之惡行提出法律

訴訟，和（３）中國及歐亞等各國更加緊防特。特乃「混世魔王」！



＊特朗普事件顯美式民主和美國急走下坡＊



我得一而再重述四年多前回應外匯黃金評論員黃耀明問詢，對特郎普如成為共和黨的美國總

統候選人是「共和黨有病」，一旦成功入主白宮則「美國有病，全世界都會有病」，預言正是，

而此人更是百足之蟲、死而不僵，居然在下台前後惡行纍纍，尤其是在１月６日阻撓干擾美國國

會點讀選舉人票，再拒絕承認失敗，更在電視直播和社交平台明目張膽地煽動特粉到美國國會山

莊採取暴力行動，即使美國國會啟動彈劾案，亦狂妄不改，因參議院難以達到三分二多數票的門

檻定罪。

彈劾特朗普案無疑未能通過，惟美國政壇暴露出若干重大問題，難掉以輕心，重點有（Ｉ）

美國參議院確如預期的未能取得６７票指特有罪，惟所達的５７票，其中有７名共和黨人倒戈，

比美國眾議院的６名要多１名，而未投有罪票的麥康奈爾事後表示，特朗普有煽動和促成其事，

可見共和黨中人對此人惡感和反對日多日甚。

最大的問題，是（ＩＩ）此事強烈表明美式民主以至美國陷入沉淪惡境。特朗普所作所為是

即時的、肆無忌憚公開的，全美國、全世界人都同時看到的，絕對不需要任何「呈堂證據」，居

然可以在一個具「領導地位」的「民主大國」，最終的「投票」「判決」是「無罪」的，不是沉

淪，是甚麼？沉淪之處在於（ｉ）有相當不少共和黨人怕該黨「聲望」受打擊，甚至流失選票，

但不承認鐵一般的事實，肯定有反效果。

和（ｉｉ）特朗普掌政期間，在美國共和黨、上層建築「恩」、「威」並施的種下了不少惡

劣的認同力量，在社會上更種下尤其是暴力傾向的特粉群，嚴重威脅到所有拒特、反特的人，惡

勢力遠超於美國任何一個黑幫、暴力和顛覆組織，美式民主何在？

由是拜登對美國參議院可預期的「投票」結果，表示「這一頁傷感的歷史，提醒大家：民主

的脆弱」，重申「美國容不下暴力和極端主義」，乃自然而然的回應，但最重要的是要如何處理

和反擊特朗普在有法監控底下的無法無天劣行，否則美國的民主，不僅止於脆弱，甚至會沉淪以

至積重難返，今後要做民主國家的「大佬」？難矣。

建議美國以至包括中、歐在內的全世界，要極端高度打擊特朗普的「讓美國再次強大的行動

」，及「一起延續不可思議的旅程」期望，做法有：



＊建議中國間接制裁特朗普推疫苗外交＊



要反特朗普，重點有（一）在美國的層面：有（１）拜登如要不再重現此頁「傷感的歷史」

美國民眾、政治人物和新移民都感覺到特朗普的分裂、對抗、暴力，不可取、不接受，是為建立

反特的基礎。

和（２）美國有許許多多受壓者，在特朗普黑政期間不能對所受其劣行訴之於法，如今「混

世魔王」下了台，就好應該坐言起行地採取行動，按照美國擁有的刑事司法系統，對特朗普劣行

起碼提出一宗緊接一宗的民事訴訟，彰顯美國的法律精神和民主精神，否則原則和精神就不「精

神」，此使特朗普不能夠集中「精神」和力量在野繼續搞對抗、分裂、暴力劣行，甚至有可能螳

螂入獄，斷絕其謀取再「選」後路。

至於（二）中國，對特朗普四年以來的打擊，好好作出合法合理的「回應」。特朗普先藉對

包括歐洲在內徵收進口鋼鐵關稅，實際劍指中國，和極端虛偽地屢表中國國家主席習近平是「很

要好的朋友」，同時單方對華掀起經貿戰，再在科技、企業、人員以至及後的政治、主權等全面

攬炒，並縱容其大將蓬佩奧在卸任前瘋狂地反共反華，而中國政府已把蓬氏等２８人列入制裁名

單，即使礙於身份暫不正式制裁亦可間接封殺特朗普及與其有密切關係的金主，還中國以一個公

道。

建議中國可考慮在現階採取「疫苗外交」政策，進一步強化國際間多邊主義發展。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

