《異動股》京東集團漲逾半成暫報４１１元，市值近１﹒３萬億

《經濟通通訊社１７日專訊》京東集團（０９６１８）已突破４００元關，暫升５﹒０１％

，報４１１﹒２元，市值近１﹒２９萬億，盤中最高見過４１１﹒８元破頂，成交約１４２萬股

，涉資５﹒７５億元。

集團擬分拆京東物流於主板獨立上市，公布已獲聯交所確認可進行擬議分拆，並於昨日由京

東物流透過其聯席保薦人向聯交所提交上市申請。

現時，恆生指數報３０６１３，跌１３３點或跌０﹒４３％，主板成交３０７﹒５２億元。

國企指數報１２０００，跌３５點或跌０﹒３０％。恆生科技指數報１０６５５，跌３８點或跌

０﹒３６％。

即月期指新報３０５３０，跌１６７點，低水８３點。即月國指期貨報１１９７３，跌３８

點，低水２７點。即月科指期貨新報１０６４６，跌１７點，低水２６點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ４１１﹒２元 升５﹒０１％

美團 （０３６９０） ４４０﹒６元 升０﹒３２％

阿里巴巴（０９９８８） ２６５﹒６元 升０﹒５３％

小米 （０１８１０） ２９﹒２元 跌１﹒１８％

騰訊 （００７００） ７３９﹒０元 跌０﹒８１％

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（ｎｓ）

