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17/02/2021 09:48

《異動股》京東集團漲逾半成暫報４１１元，市值近１﹒３萬億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》京東集團（０９６１８）已突破４００元關，暫升５﹒０１％
，報４１１﹒２元，市值近１﹒２９萬億，盤中最高見過４１１﹒８元破頂，成交約１４２萬股
，涉資５﹒７５億元。
　　集團擬分拆京東物流於主板獨立上市，公布已獲聯交所確認可進行擬議分拆，並於昨日由京
東物流透過其聯席保薦人向聯交所提交上市申請。　　　　　
　　現時，恆生指數報３０６１３，跌１３３點或跌０﹒４３％，主板成交３０７﹒５２億元。
國企指數報１２０００，跌３５點或跌０﹒３０％。恆生科技指數報１０６５５，跌３８點或跌
０﹒３６％。
　　即月期指新報３０５３０，跌１６７點，低水８３點。即月國指期貨報１１９７３，跌３８
點，低水２７點。即月科指期貨新報１０６４６，跌１７點，低水２６點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　　　４１１﹒２元　　　升５﹒０１％
　　美團　　（０３６９０）　　　４４０﹒６元　　　升０﹒３２％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２６５﹒６元　　　升０﹒５３％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２９﹒２元　　　跌１﹒１８％
　　騰訊　　（００７００）　　　７３９﹒０元　　　跌０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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