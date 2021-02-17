《午市前瞻》外圍續向好北水明日重臨，港股料將上試３１０００關

《經濟通通訊社１７日專訊》市場憧憬美國新紓困方案將帶動經濟復甦，道指反覆輕微創收

市新高，標指與納指則偏軟。港股連升７日後輕微低開１１０點報３０６３６點，跌幅擴大至２

４３點後倒升，最多升過２０９點報３０９５５點，再創出２０１８年年中以來新高，半日濠賭

股較標青，本地銀行股受惠匯控（００００５）的派息預期繼續向上，最終半日升１９９點或０

﹒６５％，報３０９４６點，主板成交１０６５﹒４８億元。國指報１２１７１點，升１３４點

或１﹒１２％。科指報１０７７４，升７９點或０﹒７５％。

Ａ股明日啟市。



＊京東曾漲近６％，市值超越友邦＊



京東集團（０９６１８）旗下京東物流透過其聯席保薦人向聯交所提交主板上市申請，完成

後將繼續間接持有京東物流五成以上股權，京東集團曾漲逾６％高見４１５﹒８元，半日企穩４

００元關，報４１３﹒８元走高５﹒６７％，集團現時市值近１﹒３萬億元，已超越重磅藍籌友

邦（０１２９９）的１﹒２６億元。同系的京東健康（０６６１８）升３％，報１６８﹒１元。

同業阿里巴巴（０９９８８）微升０﹒７６％，報２６６﹒２元。友邦半日跌０﹒６７％，報１

０４﹒３元。

其他科指重磅股表現反覆，騰訊（００７００）升０﹒８１％，報７５１元；美團（０３６

９０）升０﹒７７％，報４４２﹒６元；小米（０１８１０）今年將重點拓展全屋智能領域，小

米之家在各縣城開店速度將提升，半日升０﹒１７％，報２９﹒６元。



＊美債息升金價軟，山東黃金跌逾１％＊



匯控預期於下周二（２３日）公布去年業績及會否派發股息，據報綜合券商預測，集團帳基

準除稅前利潤及純利最多可分別下跌４１﹒６％及４９﹒７％，上年股息方面約０﹒１４美元，

匯控升１﹒４２％，報４６﹒４元；同系恆生（０００１１）升０﹒４６％，報１５２﹒６元；

東亞（０００２３）升１﹒２２％，報１８﹒２元；中銀（０２３８８）升０﹒２１％，報２４

﹒１元；渣打（０２８８８）揚１﹒８％，報５３﹒７元。

澳門年三十至年初四共五日旅客數目約６２９８４人次，按年跌７１﹒６％，當中來自內地

的旅客下跌５５％。濠賭股仍造好，銀娛（０００２７）升２﹒３２％，報７０﹒６元；金沙（

０１９２８）走高４﹒９３％，報３６﹒１５元；新濠（００２００）升２﹒８８％，報１５﹒

７４元；澳博（００８８０）揚３﹒６％，報１０﹒３６元；永利澳門（０１１２８）升３﹒４

９％，報１４﹒８４元。



＊何啟俊：匯控料５０元水平遇明顯阻力＊



隔晚美股道指破頂，美債息飆升，港股則低開後反覆向上。千里碩證券研究部經理何啟俊

向《經濟通通訊社》表示，在缺乏北水助力下，港股於牛年首個交易日成交仍錄近２２００億，

恆指科指雙雙紅盤高收，於明日（１８日）內地復市後，將為港股提供升勁。另外，近期外圍市

況良好，美股尋頂、歐市及日市亦大致向好，加上再疫苗接種下各國疫情趨向穩定，投資氣氛樂

觀，令港股短期上試３１０００點關，交投支持上再試３３４８４點歷史高位，如現重調３００

００關仍有強支持。

券商預測匯控恢復派息每股１４美仙，該股近日受捧，何啟俊指留意到相關消息令部分資金

流向銀行股等舊經濟板塊，但市場焦點仍為新經濟股，資金不會持續追捧相關股份，認為該股於

５０元水平便遇明顯阻力。（ｎｓ、ｐｌ）

