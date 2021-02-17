《美元走勢－羅明立》歐元短線下行風險已增加

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒１９ １０５﹒８４ １０６﹒０６

歐元╱美元 １﹒２０９３ １﹒２０７２ １﹒２０７６

英鎊╱美元 １﹒３８９９ １﹒３８６２ １﹒３８７３

美元╱瑞郎 ０﹒８９４９ ０﹒８９２７ ０﹒８９４８

美元╱港元 ７﹒７５２９ ７﹒７５１８ ７﹒７５２０

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《美元走勢》美國公布的２月紐約州製造業指數由１月的３﹒５升至１２﹒１，好於預期的

６，亦是５個月來以來最大升幅。此外，美國１０年期國債孳息率上升至１﹒３厘，創下

２０２０年２月以來高位，刺激美匯指數由９０低位回升至９０﹒７５附近。

歐元區去年第四季ＧＤＰ年率修正值至－５％，略好於預期的－５﹒１０％。德國２月

ＺＥＷ經濟景氣指數續升至７１﹒２，遠高於預期的５９﹒６，創去年９月以來的最高水平；而

歐元區２月ＺＥＷ經濟景氣指數亦急升至６９﹒６，高於市場預期的５７﹒０，反映市場對歐元

區未來經濟前景有改善，經濟有望在未來六個月重回增長軌道上。不過，美元反彈令非美貨幣全

面回軟，歐元由５０天線附近的１﹒２１６０回落，跌至１﹒２０８０附近，估計１﹒２０５０

有初步支持，但短線下行風險已增加。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１００ １﹒２０１０ １﹒２１４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

