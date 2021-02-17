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即市新聞

17/02/2021 16:07

《美元走勢－羅明立》歐元短線下行風險已增加

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１９　　　１０５﹒８４　　　１０６﹒０６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０９３　　　１﹒２０７２　　　１﹒２０７６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８９９　　　１﹒３８６２　　　１﹒３８７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９４９　　　０﹒８９２７　　　０﹒８９４８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２９　　　７﹒７５１８　　　７﹒７５２０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布的２月紐約州製造業指數由１月的３﹒５升至１２﹒１，好於預期的
６，亦是５個月來以來最大升幅。此外，美國１０年期國債孳息率上升至１﹒３厘，創下
２０２０年２月以來高位，刺激美匯指數由９０低位回升至９０﹒７５附近。
　　歐元區去年第四季ＧＤＰ年率修正值至－５％，略好於預期的－５﹒１０％。德國２月
ＺＥＷ經濟景氣指數續升至７１﹒２，遠高於預期的５９﹒６，創去年９月以來的最高水平；而
歐元區２月ＺＥＷ經濟景氣指數亦急升至６９﹒６，高於市場預期的５７﹒０，反映市場對歐元
區未來經濟前景有改善，經濟有望在未來六個月重回增長軌道上。不過，美元反彈令非美貨幣全
面回軟，歐元由５０天線附近的１﹒２１６０回落，跌至１﹒２０８０附近，估計１﹒２０５０
有初步支持，但短線下行風險已增加。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１００　　　１﹒２０１０　　　１﹒２１４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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