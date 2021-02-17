【修例風暴】周庭料６月可出獄，冀可暫時休息休養身體

《經濟通通訊社１７日專訊》前香港眾志成員周庭因前年「６﹒２１」包圍警總案，被判入
獄１０個月。其社交網站的管理人引述周庭指，她仍在努力適應監獄的生活，希望６月出獄後可
以暫時休息，休養身體，亦希望有休息的空間。
周庭社交網站管理人指，新年期間有朋友去了探訪周庭，她說起最近的生活，都是看書、聽
電台，及期待收信來解悶。她剛剛看完《挪威的森林》，之後也想繼續看村上春樹和東野圭吾的
書。（ｃｗ）（ｚｚ）
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