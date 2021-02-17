【企業盈喜】萬國國際礦業（３９３９）料去年純利增長約５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》萬國國際礦業（０３９３９）公布，集團預期截至２０２０年

１２月３１日止年度純利將錄得增長約５０％。

盈利增長主要由於２０１９年選礦廠提升改造完成，導致集團精礦銷售數量增加，及去年下

半年金屬價格上升所致。（ｃｗ）

