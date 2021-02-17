【新冠疫苗】徐德義：對疫苗抵港無補充，將盡快申請保障基金撥款

《經濟通通訊社１７日專訊》內地科興生物表示，首批１００萬劑疫苗料本周五（１９日）

抵港，消息指下周將可接種。食物及衞生局副局長徐德義表示，對疫苗抵港時間無補充，但指港

府正密鑼緊鼓處理，接種計劃的執行細節將適時盡快公布。他重申政府是按照專家提出的建議審

批使用疫苗，會盡快向財委會申請疫苗保障基金批核。對於會否示範接種科興疫苗增強市民信心

，他稱會配合政府的接種安排。



＊醫管局將加強向醫護講解疫苗資料＊



對於有醫護人員對疫苗安全性存疑，醫管局總行政經理庾慧玲表示，將向醫護人員提供接種

疫苗的臨床資料，經不同渠道呼籲醫護人員接種疫苗，保護自己及病人。



＊逾２０間接種中心本月底起分批啟用＊



政府昨晚（１６日）與承辦商開會討論疫苗接種中心的運作安排。據悉，２０多間接種中心

將分批在２月底至３月底陸續投入服務。市民須預先透過網上預約、到指定公屋管理處或者郵局

，選擇兩劑疫苗的接種時間。６０歲或以上長者最多可由２名照顧者陪同，陪同者可同場接種疫

苗。市民接種後可獲得實體針卡，接種紀錄亦會自動上載到醫健通系統。



＊處所員工只須於本月２４日前安排首輪檢測＊



另外，徐德義表示，明日起將會放寬餐飲及部分表列處所營業限制，處所需符合登記顧客資

料及定期檢測的要求。徐德義提醒食肆或可重開處所的負責人，只需在本月２４日前安排員工檢

測即可，不必在明日前完成，因此仍有時間。（ｃｌ）

