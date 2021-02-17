【夜期時段】即月期指報３０９６２點，跌１３點，低水１２３點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９８１點，升６點，低水

１０４點，最新報３０９６２點，跌１３點，低水１２３點，合約成交５４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１２１９５點，跌９點，低水３４點，最新報１２１９９點

，跌５點，低水３０點，合約成交２９９張。

