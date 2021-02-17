【新冠疫苗】馬仲儀：擔心醫護人員需半強迫接種科興疫苗

《經濟通通訊社１７日專訊》對於早前西醫工會的調查顯示６成受訪醫護願意接種科興疫苗

，公共醫療醫生協會會長馬仲儀在出席電台節目時表示，該調查不涵蓋公共醫療醫生協會會員，

認為調查結果對其他醫護造成壓力，希望醫管局尊重醫護人員的意願，不會強制要求他們何時接

種疫苗，亦擔心若科興疫苗率先供港，醫護人員變相需要「半強迫」接種，對他們並不公平。（

ｂｎ）

