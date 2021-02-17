【新冠疫苗】馬仲儀：擔心醫護人員需半強迫接種科興疫苗

《經濟通通訊社１７日專訊》對於早前西醫工會的調查顯示６成受訪醫護願意接種科興疫苗
，公共醫療醫生協會會長馬仲儀在出席電台節目時表示，該調查不涵蓋公共醫療醫生協會會員，
認為調查結果對其他醫護造成壓力，希望醫管局尊重醫護人員的意願，不會強制要求他們何時接
種疫苗，亦擔心若科興疫苗率先供港，醫護人員變相需要「半強迫」接種，對他們並不公平。（
ｂｎ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|板塊分析17/02/2021
供需情況改善 中糧包裝持續增長
|剖析天下17/02/2021
全球晶片荒蔓延 台灣經濟增長動力充足
|財經熱話16/02/2021
【牛年紅盤】匯控飊近8% 港股紅盤高收升573點創32個月高
|財經熱話16/02/2021
為金銀業貿易場開市視像主禮 林鄭：本港實金業務很快重拾升軌
|財經熱話16/02/2021
【牛年紅盤】港交所料今年新股暢旺 引入更多新經濟及生物科技企業
|財經熱話16/02/2021
奈雪的茶在港上市傳集資逾卅億元 影子股賓仕國際爆升逾1倍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰