【新冠疫苗】劉澤星：科興疫苗有效率逾五成，個人認為長者可接種

《經濟通通訊社１７日專訊》政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，科興疫苗對１８

至６０歲人士整體保護率為５０﹒６６％，如果相隔２８日再接種第二劑疫苗，保護率會上升至

６２﹒３％。劉澤星指，詳細數據會於向食衞局提交的報告中交代，相信一兩日內提交報告。

劉澤星在電台節目表示，科興疫苗整體有效率５０﹒６６％，並不等於全港７００萬人接種

，只有３５０萬人受保護，指有效率的計算方法較為複雜，要比對兩組分別接種疫苗及安慰劑的

人士，根據科興第三期研究結果，簡單而言有三分之二人士接種後，疫苗起到保護作用。劉澤星

解釋，每種疫苗的測試方法都不一樣，不能相提並論，科興第三期研究主要以醫護人員為主，染

病風險較高，而且一旦有輕微病徵都會做檢測，染病門檻較低。

至於長者是否適合接種科興疫苗，劉澤星稱要交由衛生防護中心轄下的科學委員會決定，但

他個人審視數據後，認為長者能夠安全接種科興疫苗。他又強調，委員會未有等待科興疫苗的第

三期臨床研究數據在醫學期刊發表，以及等待世衞通過審批，是考慮到世界各地都有變種病毒，

擔心一旦再拖下去，會影響疫苗接種的效果，希望本港市民盡快接種疫苗，否認降低審查標準。

（ｈｙ）

