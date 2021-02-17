【新冠疫苗】科興首批１００萬劑疫苗本周五抵港，料下周可接種

《經濟通通訊社１７日專訊》內地科興生物表示，首批１００萬劑疫苗料本周五（１９日）

抵港，消息指下周可以接種，特首林鄭月娥是否注射第一針惹關注。

政府疫苗顧問專家委員會昨日經開會後，一致認為科興疫苗的效益比可能存在的風險高，決

定向政府推薦作緊急使用。（ｈｙ）

