【新冠疫苗】科興首批１００萬劑疫苗本周五抵港，料下周可接種

《經濟通通訊社１７日專訊》內地科興生物表示，首批１００萬劑疫苗料本周五（１９日）
抵港，消息指下周可以接種，特首林鄭月娥是否注射第一針惹關注。
政府疫苗顧問專家委員會昨日經開會後，一致認為科興疫苗的效益比可能存在的風險高，決
定向政府推薦作緊急使用。（ｈｙ）
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