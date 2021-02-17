【新冠肺炎】再有３８名新冠患者出院，２０人仍然危殆

《經濟通通訊社１７日專訊》醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情
記者會表示，截至今日早上９時，過去２４小時再有兩名病人離世，累計有１８９名公立醫院病
人離世。
另外，醫管局錄得２４宗呈報個案，有３８名病人出院，至今共有１０２６９人康復。現時
仍有３０１名病人在２３間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中２０人危殆、
１６人嚴重、２６５人情況穩定。（ｈｙ）
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