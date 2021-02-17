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17/02/2021 17:51

【國安立法】聶德權：保安局正研究立法禁止侮辱公職人員

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港府正研究立法禁止侮辱公職人員，有立法會議員在委員會會
議上，追問進度。公務員事務局局長聶德權表示，現時有關研究由保安局負責，特區政府就此問
題也會審視，惟現時未有具體細節公布。
　　立法會議員葛珮帆指，護公職人員有尊嚴地執勤和工作，是公務員事務局的責任，質疑公務
員事務局和保安局兩邊互相推卸。葉劉淑儀表示，政府若真的修改條例，範圍不會只針對辱警，
所有公務員都應該保護，促公務員事務局質保安局商討。
　　聶德權回應指，不存在責任「推來推去」的問題，強調有關立法工作完成研究後，特區政府
會整體進行立法工作。他說，只是交代目前保安局有研究，因為這個議題開始時是關於辱警。

＊最快３月交代不願宣誓而離職的公務員人數＊

　　至於公務員宣誓方面，公務員須於月底提交聲明、宣誓擁護基本法及效忠特區政府，聶德權
被問到何時會公布因不願宣誓而離職的公務員數字，聶德權指各部門正整理宣誓相關資料，最快
３月可以公布。
　　他又指，現時非公務員的合約員工並未涵蓋於公職人員宣誓範圍，當局會稍後有關問題。對
於政府實習生是否需要宣誓，聶指由於實習生的工作時間短，要看看如何處理有關安排。
（ｈｙ）（ｚｚ）

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