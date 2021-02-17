《小傳日記》魚缸七連升，科指破頂勁，孖屐炒復甦，旅遊股造好

《小傳日記》Ａ場仲放緊假，香江魚缸已經踏入牛年第二個交易日，雖然低開１１０點，不

過油佬反彈，賭佬抽高，魚缸反彈。中午過後仲愈升愈多，最多升４２１點高見３１１６８，創

２０１８年６月１２日以來新高。尾市升幅略收窄，收報３１０８４，彈高３３８點或逾１巴仙

，主板成交２０７９﹒８９億銀。國指報１２２２８，走上１９２點或近２巴仙。科指報１０９

４５，飛起２５０點或逾２巴仙。

全日最架勢就係京東（０９６１８），打算分拆京東物流獨立上市，今日突破４００大關，

高見４１９﹒８銀破頂，全日飆逾６巴仙，報４１６﹒８銀，市值近１﹒３兆銀。

油股噚日受疫苗接種刺激升高，今朝曾經腳軟，不過之後就反彈，三桶油齊齊向上衝。 中

海油（００８８３）彈起近５巴仙，報９﹒９７銀；中石化（００３８６）剷高逾５巴仙，報４

﹒３４銀；中石油（００８５７）跳高到２﹒８１銀，最終平收。

大隻藍戰士方面，最好表現嘅瑞聲科技（０２０１８）延續噚日分拆誠瑞光學上市升勢，今

日都升高逾７巴仙，報４８﹒２銀；生發發（００３８８）漲幅未停，今日又升到近５７０﹒５

銀破頂，日升近３巴仙，報５６３﹒５銀。而最差表現嘅就係蒙牛（０２３１９），跌逾２巴仙

，報４８﹒３銀。

提提缸友們，Ａ場聽日（１８日）終於開返啦！



＊Ｂｉｔｃｏｉｎ勢如虹火幣又起哄，招金等復甦紫金領風騷＊



花旗國債息率係咁升，比特幣突破５萬美金水位，依家升到大約５０９３７歷史高位。比特

幣概念朋友仔繼續起哄，火幣科技（０１６１１）鏟高逾２７巴仙，報２４銀；雄岸（０１６４

７）跳高一成，報０﹒７７銀；ＢＣ科技（００８６３）彈起近４巴仙，報２１﹒０５銀。而栢

能（０１２６３）就挫逾１巴仙，報５﹒１２銀。

花旗國上揚嘅仲有國庫券孳息，加上美金滙價反彈，國際金價又跌穿１８００美金，搞到部

份升咗一排嘅金礦佬回吐。山東黃金（０１７８７）跪低逾１巴仙，報１６﹒９銀，招金（０１

８１８）跣低逾１巴仙，報８﹒４８銀。不過紫金（０２８９９）獲高盛納入「確信買入」名單

，重申「買入」評級，升埋他屐價，今日一飛衝天，飛高逾３巴仙，報１３﹒８銀，中國黃金（

０２０９９）氣勢仍然強勁，連升６日，現抽高近５巴仙，報２５﹒２５銀。



＊票房創新高貓眼ＧｏＧｏＧｏ，手機個別走瑞聲就昂首＊



根據神州媒體數據，２０２１春節檔期內（２月１１－１７日）總票房（含預售）破７０億

銀人仔，持續刷新紀錄新高，不過影視佬個別發展。獲大摩唱好嘅貓眼（０１８９６）升５巴仙

，報１７﹒８４銀；阿里影業（０１０６０）跌低近８巴仙，報１﹒３３銀；ＩＭＡＸ中國（０

１９７０）升唔夠１巴仙，報１８﹒４４銀。

有報道指三星位於德州嘅工廠因為停電問題而暫停營運，一旦電力供應恢復，三星將會重啟

工廠，但手機佬個別發展。舜宇（０２３８２）走低近２巴仙，報２３２﹒４銀；比亞迪電子（

００２８５）跌唔夠１巴仙，報５５﹒０５銀；瑞聲（０２０１８）飛高逾７巴仙，報４８﹒２

銀為表現最佳藍戰士；高偉電子（０１４１５）飆逾９巴仙，報６﹒４３銀；鴻騰（０６０８８

）炒高逾７巴仙，報３﹒５銀。



＊旅客跌七成金沙升唔停，旅遊股落鑊相關股升喪＊



市場繼續炒復甦概念。馬交新年旅客按年跌逾七成，但賭股照炒上。本地餐飲股有炒作，金

沙（０１９２８）超高半成，報３６﹒１５銀；美高梅（０２２８２）飛起近６巴仙，報１３﹒

６６銀；銀娛（０００２７）升逾１巴仙，報６９﹒８銀；澳博（００８８０）走高２巴仙，報

１０﹒２銀；新濠（００２００）升逾２巴仙，報１５﹒６４銀。

本地飲食佬亦受惠復甦概念，大家樂（００３４１）升逾２巴仙，報１７﹒８銀；大快活（

０００５２）升近１巴仙，報１８﹒１８銀；太興（０６８１１）升近４巴仙，報１﹒９４銀。

旅遊相關佬普遍升得勁！同程藝龍（００７８０）急彈１５巴仙，報１６﹒５４銀為表現最

佳科技佬；華住（０１１７９）挫近５巴仙，報４６２銀；中旅（００３０８）揚３巴仙，報１

﹒３７銀；國泰（００２９３）升近１巴仙，報６﹒９８銀；東航（００６７０）升２巴仙，報

３﹒５２銀。請請！



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