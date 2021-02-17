《真知灼見－溫灼培》英鎊缺乏長遠投資前景

《真知灼見》周二（１６日），看到《香港經濟日報》的一則消息指，倫交所１月日均交易

額從去年１２月的１４５﹒６億歐元大跌到８６﹒２億歐元，而阿姆斯特丹泛歐交易所已超越倫

交所，其日均交易額升至９２﹒２億歐元。當中反映甚麼呢？反映大家過去一直擔心英國「脫歐

」後倫敦將失去其歐洲金融中心地位，這已不再是憂慮，而是事實。英國約翰遜政府雖說出現這

情況是因為英國尚未與歐盟就金融業達成協議，以致部分交易被禁止在英國進行，並預期待協議

達成後情況將會有所改變。不過，筆者想反問，為何歐盟要為英國金融業重返歐盟市場急於達成

協議，而不是嘗試取而代之？相信上述數字只是個開始，不排除日後有更多的倫敦金融業務將被

逐步轉移到阿姆斯特丹去。



＊關注蘇格蘭５月６日議會選舉＊



自去年聖誕期間歐盟給予英國一個相當理想的貿易協議後，筆者已警告英鎊匯價將可有較大

的反彈空間。自此，英鎊不單兌美元出現上升，兌歐元在交叉盤上的升幅便更為顯著。現階段缺

乏數據以作衡量英鎊兌歐元還可有多大的上升空間，因這有待日後英國公布１月份與１２月貿易

數字作相比較後才可作出理性分析。至於相對美元，從技術上看，筆者只能謂不排除英鎊短期內

有上破１﹒４０美元能力，甚至略攀上１﹒４２美元水平。但要提防蘇格蘭議會於５月６日舉行

的議會選舉。蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴已表明若她的黨派勝出選舉，她將會帶領蘇格蘭於今年９

月舉行「脫英」公投。相信愈是接近５月份，英鎊匯價所受到的衝擊將愈大。《恆生銀行首席市

場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

