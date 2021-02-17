重磅齊漲科指尋頂，港股七連漲，低開高走３３８點續創３２個月高

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股道指破頂，納指及標指創新高後低收，美債息飆升，

市場憧憬美國新紓困方案將帶動經濟復甦。港股則低開高走，續創近三年新高。恆指早段輕微低

開１１０點報３０６３６，甫開曾挫２４３點低見３０５０３。未幾，港股在濠科網、賭股及銀

行股表現下掉頭向上，而午後升幅擴大突破３１０００關，一度飆升４２１點高見３１１６８，

再創逾３２個月高位，最終恆指企穩３１０００關收市，收報３１０８４，升３３８點或升

１﹒１０％，七連升累漲１９７１點或６﹒７７％，主板成交２０７９﹒８９億元減少５％。國

指報１２２２８，升１９２點或升１﹒６０％。科指二歷史新高收市，報１０９４５，升２５０

點或升２﹒３４％。

內地兩市繼續休市，明日啟市。

重磅股方面，券商預測匯控（００００５）恢復派息每股１４美仙，收漲０﹒６６％，報

４６﹒０５元；港交所（００３８８）盤中見５７０﹒５元破頂，全日揚２﹒８３％，報

５６３﹒５元；友邦（０１２９９）獲匯證重申持有評級，升０﹒５７％，報１０５﹒６元，連

升８日，累計升幅８﹒０３％；建行（００９３９）揚１﹒１１％，報６﹒３６元，連升７日，

累計升幅８﹒３５％。



＊分拆物流上市，京東市值達１﹒３萬億＊



科網龍頭帶動大市向上，京東集團（０９６１８）旗下京東物流提交主板上市申請，京東集

團曾漲高見４１９﹒８元破頂，全日走高６﹒４４％，報４１６﹒８元，總市值達１﹒３萬億；

同系的京東健康（０６６１８）跟升５﹒８２％，報１７２﹒７元；騰訊（００７００）升

１﹒６８％，報７５７﹒５元；美團（０３６９０）揚２﹒７８％，報４５１﹒４元；阿里巴巴

（０９９８８）升１﹒０６％，報２６７元；惟小米（０１８１０）跌０﹒１７％，報２９﹒５

元。

內險股反彈，去年中國保險業保費收入同比增長６﹒１％，達４﹒５萬億元人民幣，眾安在

綫（０６０６０）１月保費收入按年增二成，股價揚升７﹒４３％，報７８﹒８元破頂，連升６

日累漲６４﹒５１％；中國太平（００９６６）升７﹒１８％，報１５﹒５２元；太保

（０２６０１）飆７﹒９５％，報３９﹒４元；平保（０２３１８）舉行投資者電話會議，會上

將會討論計劃發美元債，全日漲２﹒８７％，報９３﹒１元。



＊獲女股神增持，移卡大漲兩成六＊



雲端科技股有追捧，女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下主打金融科技的交易所買賣

基金（ＥＴＦ）ＡＲＫＦ，再度增持２８﹒８萬股移卡（０９９２３），今日該股再飆

２６﹒４４％，報１２１元；大行花旗首次給予微盟（０２０１３）「買入」評級，高見

３３﹒１元破頂，收升１０﹒３７％，報３３元；中國有贊（０８０８３）抽升１５﹒３８％，

報４﹒５元；兌吧（０１７５３）飆１６﹒６３％，報４﹒９１元；醫渡（０２１５８）揚

７﹒６３％，報６２﹒１元。

手機股榮辱見，天然氣及原油供應受限，德州電力供應商開始實施輪流停電，有報道指三星

位於德州的工廠因為停電問題而暫停營運，受消息影響，舜宇（０２３８２）盤中低見２２７元

，收跌１﹒８６％，報２３２﹒４元；丘鈦（０１４７８）軟０﹒７８％，報１７﹒７８元。但

其他手機股普揚，獲批分拆光學業務的瑞聲（０２０１８），今日進一步攀升７﹒１１％，報

４８﹒２元，為最佳藍籌；高偉電子（０１４１５）飆９﹒１７％，報６﹒４３元；鴻騰

（０６０８８）揚７﹒３６％，報３﹒５元。



＊美遇寒潮減產，中石化飆逾半成＊



美國南部遭遇寒潮導致德州油井和煉油廠關閉，美國石油產量下降了三分之一，油價周二續

漲，美油期貨收升１％報每桶６０﹒０５美元，盤中曾觸去年１月初高位，布油期貨則收漲

０﹒１％報每桶６３﹒３５美元。石油股續好，中海油（００８８３）揚４﹒５１％，報

９﹒９７元；中石化（００３８６）升５﹒３４％，報４﹒３４元；中石油（００８５７）無升

跌，報２﹒７５元；中海油服（０２８８３）漲０﹒５５％，報１０﹒９４元；Ｆ三星原油期

（０３１７５）升０﹒７１％，報３﹒９４６元。

高盛日前將紫金（０２８９９）納「確信買入」名單，重申「買入」評級，目標價更由

９﹒５７元，調高６４％至１５﹒７元，並看好長期商品上升周期，該股今日揚３﹒２９％，報

１３﹒８元。倫敦金屬交易所ＬＭＥ銅價周二續漲０﹒１％，再創九年高位，有色金屬股續揚。

五礦資源（０１２０８）漲１﹒６２％，報５﹒０３元，連升６日，累計升幅５４﹒２９％；江

銅（００３５８）升３﹒７％，報１７﹒９６元，連升６日，累計升幅３５﹒４４％；洛鉬

（０３９９３）升３﹒０６％，報６﹒７４元。（ｐｌ）

