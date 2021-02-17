《鍾之日記》港股七連漲，Ａ場明復市

《鍾之日記》２月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



隔晚美股道指破頂，納指及標指創新高後低收，美債息飆升，市場憧憬美國新紓困方案將帶

動經濟復甦。香江魚缸今日低開高走，恆指一度飆升４２１點高見３１１６８，再創逾３２個月

高位，最終企穩３１０００關收市，收報３１０８４，升３３８點或升１﹒１％，七連升累漲

１９７１點或６﹒７７％，續創近三年新高。「港股通」今日仍暫停，主板成交２０７９﹒８９

億元減少５％。

明天Ａ股復市，是牛年首個交易日。海通策略指出，春節假期海外股市紛紛上漲，有助Ａ股

延續節前漲勢，認為２０２１年市場進入基本面和情緒面驅動的牛市第三階段。



＊新股反應燙手，京東再分拆股價直上四百＊



香港新股市場愈發熾熱，知名公司的ＩＰＯ愈來愈難抽，今日公布中籤結果的諾輝健康

（０６６０６）公開發售部分超購４１３２﹒１９倍，一手中籤率２％，需入乙組認購２００萬

股方穩奪一手５００股。乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛 」的有效申請達７６０張，中籤率只

有０﹒０１％。借孖展入飛的大戶好大機會要蝕息。該股今日暗盤開報５８﹒４元，高招股價

１﹒１９倍，每手５００股勁賺１５８７０元。

不過，現時本港ＩＰＯ的熾熱程度對想集資的公司而言極具吸引力。繼去年１２月分拆上市

的京東健康（０６６１８）爆升逾倍後，京東（０９６１８）「食過返尋味」，宣布計劃分拆京

東物流於主板獨立上市。

據招股書顯示，京東物流ＩＰＯ的聯席保薦人包括美國銀行、高盛、海通國際等。２０２０

年前三季度京東物流收入達到４９５億元人民幣，按年增長４３﹒２％，２０１８年和２０１９

年全年分別為３７９億元人幣和４９８億元人幣。

受分拆消息帶動，京東今日一舉衝破４００元，破頂高見４１９﹒８元，全日漲６﹒４％，

市值達１﹒３萬億元。京東健康收市也漲５﹒８％。

北水明天即將恢復，恆指的科技股繼續挾市向上，瑞聲科技（０２０１８）飆７﹒１％，表

現冠藍籌；美團（０３６９０）漲２﹒８％，騰訊（００７００）升１﹒７％，阿里

（０９９８８）亦揚１﹒１％。



＊內險股強反彈，眾安在綫六日漲六成半＊



內險股反彈，去年中國保險業保費收入同比增長６﹒１％，達４﹒５萬億元人民幣，眾安在

綫（０６０６０）１月保費收入按年增二成，揚升７﹒４３％，報７８﹒８元破頂，以現價計，

連升６日，累計升幅６４﹒５１％；太保（０２６０１）飆８％，中國太平（００９６６）升

７﹒２％，平保（０２３１８）舉行投資者電話會議，會上將會討論計劃發美元債，全日漲

２﹒９％。

其他中字頭亦一支箭向前衝，石油股升浪持續，中石化（００３８６）全日５﹒３％，中海

油（００８８３）升４﹒５％，惟中石油（００８５７）無升跌，中國燃氣（００３８４）升

３﹒９％；中國聯通（００７６２）、中國移動（００９４１）齊升３﹒５％。



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