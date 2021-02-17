《中國要聞》內地春節檔電影總票房破７０億元

《經濟通通訊社１７日專訊》據燈塔實時數據，至１６日晚２０時５６分，內地２０２１春
節檔期內（２月１１－１７日）總票房（含預售）破７０億元（人民幣．下同），持續刷新紀錄
新高。
《唐人街探案３》以３３﹒６億元暫列春節檔總票房第一，《你好，李煥英》超２２億元排
在第二，第三名《刺殺小說家》近５億元。（ｃｔ）
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