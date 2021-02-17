【緬甸局勢】中國駐緬甸大使：網傳中國介入緬甸政局屬無稽之談

《經濟通通訊社１７日專訊》中國駐緬甸大使陳海表示，社交平台流傳中國飛機運送技術人

員到緬甸、中方正幫助緬甸軍方建設「防火牆」、中國士兵出現在緬甸街頭等，完全是無稽之談

，十分可笑。

中國駐緬甸大使館上載陳海接受緬甸傳媒的訪問內容。陳海指，這些飛機是中緬間正常貨運

航班，頻次已從疫情前每天１５－１８班驟降至每天５班左右，運載的是緬甸對華出口的海鮮等

貨物，中國一直是緬甸農水產品重要出口市場。網傳謠言前後矛盾，惡意栽贓，希望這樣的謠言

不要再出現。

陳海續指，如果這類流言還能在緬甸有市場，只能說明其背後有別有用心的勢力在操控和煽

動。中國民眾對這些問題十分關注，很多人對緬甸國內出現的奇談怪論有意見。希望緬甸民眾明

辨是非，防止被政治利用，影響兩國民眾友好感情。



＊中方對此次緬甸政局變化，事先並不知情＊



陳海指，注意到近日大量緬甸公民走上街頭進行示威活動，中方了解他們的呼聲，我們所做

的「勸和促談」工作也反映了他們的合理訴求。他呼籲各方都能保持冷靜克制，不要做激化矛盾

、升級緊張的事情。當前形勢下，尤其不能使用暴力，要維護民眾基本權利。

陳海強調，中方對此次緬甸政局出現的變化，事先並不知情。民盟和軍隊都與中方有友好關

係，出現現在的局面完全是中方不願意看到的。中國相關部門和地方克服困難，為穩定邊貿等合

作，助力穩定緬甸民生做了大量努力。

他提到，聯合國安理會主席對緬甸宣布進入緊急狀態以及昂山素季國務資政和溫敏總統等人

被拘留表示高度關注，呼籲立即釋放所有被拘留者，並鼓勵按照緬甸人民的意願和利益進行對話

與和解。中方作為安理會成員參與了相關討論，相信緬甸各界都已注意到上述情況。

聯合國安理會在２日舉行會議討論緬甸局勢，不過在中國否決下，安理會未能通過譴責緬甸

軍事政變聲明。中國外交部發言人汪文斌表示，國際社會應為緬甸妥善解決分歧營造良好外部環

境，安理會採取任何行動都應有助緬甸和平和解，避免矛盾激化令局勢進一步複雜化。（ａｃ）

