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即市新聞

17/02/2021 11:39

【數字人幣】就地過年力推數字人幣，蘇州３千萬紅包由京東埋單

　　《經濟通通訊社１７日專訊》數字人民幣紅包試點測試在多地陸續進行，農曆新年期間，蘇
州、北京也開展了試點活動。在中央「就地過年」號召下，數字人民幣紅包活動除了鼓勵人員留
守，同時亦積極將這新支付方式打入民間。
　　蘇州在２月５日開展數字人民幣蘇州年貨節紅包活動，發放等值３０００萬元（人民幣．下
同）的數字人民幣紅包，以「搖號抽籤」方式發放，在年廿九（１０日）公布中籤結果。據《央
視》日前報道，紅包在年三十（１１日）陸續到帳，當地不少老字號實體店都開設數字人民幣窗
，供顧客使用剛抽中的數字人幣購物。
　　報道指，在這次的蘇州年貨節中，當地的城商行充分發揮熟悉當地市場的優勢，積極主動與
運營機構中行合作，參與蘇州地區數字人民幣試點應用，聯同眾多蘇州老字號商戶，進一步豐富
數字人民幣應用場景。
　　蘇州這次年貨節紅包活動是由當地市政府與京東（０９６１８）合辦，除了實體消費，中籤
者亦可在京東的Ａｐｐ上購買指定商品。報道指此次蘇州３０００萬元數字人民幣紅包的全數資
金均來自京東集團，而其他地方的數字人幣紅包均由各地政府支持。
　　京東科技集團數字人民幣項目負責人彭飛表示，從年貨節活動取得了開門紅，得到了廣大蘇
州市民的認可，鞏固和擴大了數字人幣蘇州試點工作成效，進一步提振了消費信心，釋放了春節
假期消費需求。

＊免手機支付，為冬奧鋪路＊

　　北京冬奧將於明年２月舉行。北京市在農曆新年前以「數字王府井，冰雪購物節」為主題，
啟動數字人民幣紅包活動，共涉１０００萬元人民幣。與其地試點不同，北京數字人民幣支持「
數字人民幣硬錢包」、「可穿戴智能支付設備」等支付方式，明顯是為明年的冬奧鋪路。
　　內地電子支付雖然便捷成熟，但使用者需要在手機進行實名登記並綁定銀行卡等，變相令個
別老人家及境外人士卻步。針對上述問題，脫離手機的「數字人民幣硬錢包」在今次北京紅包活
動中亮相。其中，郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）推出疊加「健康碼」功能的數
字人民幣「可視卡硬錢包」及「指紋卡硬錢包」，做到數字人民幣支付和健康碼的「一卡雙用」

　　「可視卡」、「指紋卡」外表與實體卡片無異，前者增加了一寸見方的電子墨水小屏，能顯
示交易金額、餘額等資訊；後者則帶有指紋識別功能，需持卡人識別指紋後才能完成支付。
　　此外，在北京２０２２年冬奧會官方特許商品旗艦店推出了一款智能滑雪手套。據介紹，該
手套由中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）與中國聯通（００７６２）合作推出，在
設備中嵌入數字人民幣錢包晶片。在收付款的時候，只要把手套貼到設備上，就可以方便完成付
款。適用於運動過程或網絡不佳等情況下進行交易。（ａｃ）

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