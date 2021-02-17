【數字人幣】就地過年力推數字人幣，蘇州３千萬紅包由京東埋單

《經濟通通訊社１７日專訊》數字人民幣紅包試點測試在多地陸續進行，農曆新年期間，蘇

州、北京也開展了試點活動。在中央「就地過年」號召下，數字人民幣紅包活動除了鼓勵人員留

守，同時亦積極將這新支付方式打入民間。

蘇州在２月５日開展數字人民幣蘇州年貨節紅包活動，發放等值３０００萬元（人民幣．下

同）的數字人民幣紅包，以「搖號抽籤」方式發放，在年廿九（１０日）公布中籤結果。據《央

視》日前報道，紅包在年三十（１１日）陸續到帳，當地不少老字號實體店都開設數字人民幣窗

，供顧客使用剛抽中的數字人幣購物。

報道指，在這次的蘇州年貨節中，當地的城商行充分發揮熟悉當地市場的優勢，積極主動與

運營機構中行合作，參與蘇州地區數字人民幣試點應用，聯同眾多蘇州老字號商戶，進一步豐富

數字人民幣應用場景。

蘇州這次年貨節紅包活動是由當地市政府與京東（０９６１８）合辦，除了實體消費，中籤

者亦可在京東的Ａｐｐ上購買指定商品。報道指此次蘇州３０００萬元數字人民幣紅包的全數資

金均來自京東集團，而其他地方的數字人幣紅包均由各地政府支持。

京東科技集團數字人民幣項目負責人彭飛表示，從年貨節活動取得了開門紅，得到了廣大蘇

州市民的認可，鞏固和擴大了數字人幣蘇州試點工作成效，進一步提振了消費信心，釋放了春節

假期消費需求。



＊免手機支付，為冬奧鋪路＊



北京冬奧將於明年２月舉行。北京市在農曆新年前以「數字王府井，冰雪購物節」為主題，

啟動數字人民幣紅包活動，共涉１０００萬元人民幣。與其地試點不同，北京數字人民幣支持「

數字人民幣硬錢包」、「可穿戴智能支付設備」等支付方式，明顯是為明年的冬奧鋪路。

內地電子支付雖然便捷成熟，但使用者需要在手機進行實名登記並綁定銀行卡等，變相令個

別老人家及境外人士卻步。針對上述問題，脫離手機的「數字人民幣硬錢包」在今次北京紅包活

動中亮相。其中，郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）推出疊加「健康碼」功能的數

字人民幣「可視卡硬錢包」及「指紋卡硬錢包」，做到數字人民幣支付和健康碼的「一卡雙用」

。

「可視卡」、「指紋卡」外表與實體卡片無異，前者增加了一寸見方的電子墨水小屏，能顯

示交易金額、餘額等資訊；後者則帶有指紋識別功能，需持卡人識別指紋後才能完成支付。

此外，在北京２０２２年冬奧會官方特許商品旗艦店推出了一款智能滑雪手套。據介紹，該

手套由中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）與中國聯通（００７６２）合作推出，在

設備中嵌入數字人民幣錢包晶片。在收付款的時候，只要把手套貼到設備上，就可以方便完成付

款。適用於運動過程或網絡不佳等情況下進行交易。（ａｃ）

