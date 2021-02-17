【中印衝突】中印軍隊於班公湖附近撤離，兩日內料進行軍長級會談

《經濟通通訊社１７日專訊》中印兩國關係持續緩和，雙方繼續按照協議，由邊境衝突地區

班公湖附近撤離。印度軍方發放片段顯示，解放軍清拆帳篷及構築物，運送物資離開。另有報道

指，中印雙方在完成撤離行動後，將在４８小時內舉行新一輪軍長級會談。

此前，外電引述印度官員指，印度準備在未來數星期，批准來自中國的部份新投資方案，但

只會處理不涉及國家安全的行業。（ｊｔ）

