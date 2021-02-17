【中印衝突】中印軍隊於班公湖附近撤離，兩日內料進行軍長級會談

《經濟通通訊社１７日專訊》中印兩國關係持續緩和，雙方繼續按照協議，由邊境衝突地區
班公湖附近撤離。印度軍方發放片段顯示，解放軍清拆帳篷及構築物，運送物資離開。另有報道
指，中印雙方在完成撤離行動後，將在４８小時內舉行新一輪軍長級會談。
此前，外電引述印度官員指，印度準備在未來數星期，批准來自中國的部份新投資方案，但
只會處理不涉及國家安全的行業。（ｊｔ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|中國故事17/02/2021
【低碳變革】碳中和願景料啟環保嚴監管 中國工業新時代遇變局
|財經熱話17/02/2021
【京東分拆】分拆業務提振 何啟俊:京東集團股價向好勿估頂
|FOCUS17/02/2021
【FOCUS】先進技術開發引憧憬 京東物流勢掀打新熱
|中國故事17/02/2021
《京城近觀》就地過年 北京「數字人民幣」紅包助興
|開市Good Morning17/02/2021
《開市Good Morning》曾永堅：炒復甦首選九置及新地
|板塊分析17/02/2021
供需情況改善 中糧包裝持續增長
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰