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17/02/2021 09:55

【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ涉嫌違反歐盟消費者法律遭團體投訴

　　《經濟通通訊社１７日專訊》被指將赴美上市的抖音，其海外版短視頻分享應用
ＴｉｋＴｏｋ於世界範圍內，尤其在青少年中知名度頗高。不過，該應用周二（１６日）遭歐盟
消費者團體的多項投訴，指責其涉嫌違反歐盟的消費者法律，且未能保護兒童免受隱藏廣告和不
當內容的侵害。
　　歐洲消費者組織ＢＥＵＣ在投訴中指出了數項問題，其中包括ＴｉｋＴｏｋ的服務條款。該
組織稱「它們不清楚，模棱兩可，偏向ＴｉｋＴｏｋ而不利於其用戶。它的版權條款同樣不公平
，因為它們賦予ＴｉｋＴｏｋ一種不可撤銷的權利去使用、分發和複製用戶所發布的視頻，沒有
任何報酬。」ＢＥＵＣ還稱，ＴｉｋＴｏｋ的虛擬物品政策包含了不公平條款與誤導性作法。
　　除ＢＥＵＣ的投訴之外，１５個國家的消費者組織也向當地監管機關提出警示，呼籲採取行
動。對此，ＴｉｋＴｏｋ一名發言人回應表示，已與ＢＥＵＣ取得聯繫，願意進行會晤聽取疑慮
。與此同時，已經研發出應用程序內部的一項隱私權政策摘要，讓青少年能夠更易於了解
ＴｉｋＴｏｋ的隱私權立場。
　　在傳出無限期擱置出售美國業務計劃後，有本港傳媒更曝字節跳動擬尋求抖音到美國上市，
再於香港進行第二上市。不過，據中國官媒《環球時報》在推特上表示，字節跳動否認了該公司
正就抖音赴美上市展開初步磋商的報道。（ｗｌ）

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