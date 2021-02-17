【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ涉嫌違反歐盟消費者法律遭團體投訴

《經濟通通訊社１７日專訊》被指將赴美上市的抖音，其海外版短視頻分享應用

ＴｉｋＴｏｋ於世界範圍內，尤其在青少年中知名度頗高。不過，該應用周二（１６日）遭歐盟

消費者團體的多項投訴，指責其涉嫌違反歐盟的消費者法律，且未能保護兒童免受隱藏廣告和不

當內容的侵害。

歐洲消費者組織ＢＥＵＣ在投訴中指出了數項問題，其中包括ＴｉｋＴｏｋ的服務條款。該

組織稱「它們不清楚，模棱兩可，偏向ＴｉｋＴｏｋ而不利於其用戶。它的版權條款同樣不公平

，因為它們賦予ＴｉｋＴｏｋ一種不可撤銷的權利去使用、分發和複製用戶所發布的視頻，沒有

任何報酬。」ＢＥＵＣ還稱，ＴｉｋＴｏｋ的虛擬物品政策包含了不公平條款與誤導性作法。

除ＢＥＵＣ的投訴之外，１５個國家的消費者組織也向當地監管機關提出警示，呼籲採取行

動。對此，ＴｉｋＴｏｋ一名發言人回應表示，已與ＢＥＵＣ取得聯繫，願意進行會晤聽取疑慮

。與此同時，已經研發出應用程序內部的一項隱私權政策摘要，讓青少年能夠更易於了解

ＴｉｋＴｏｋ的隱私權立場。

在傳出無限期擱置出售美國業務計劃後，有本港傳媒更曝字節跳動擬尋求抖音到美國上市，

再於香港進行第二上市。不過，據中國官媒《環球時報》在推特上表示，字節跳動否認了該公司

正就抖音赴美上市展開初步磋商的報道。（ｗｌ）

