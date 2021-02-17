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即市新聞

17/02/2021 11:39

【中概焦點】中國無人機製造商億航遭機構狙擊，隔晚股價急墜六成

　　《經濟通通訊社１７日專訊》赴美上市僅逾一年的中國無人機製造商億航控股，周二（１６
日）股價急墜逾六成，事緣公司遭到專門從事沽空交易的Ｗｏｌｆｐａｃｋ　
Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊。Ｗｏｌｆｐａｃｋ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ稱，億航是「一支精心拉抬的個
股」，該公司對其產品、製造、營收與夥伴關係撒謊。
　　億航方面回應稱，報告充斥大量錯誤、未經證實的陳述和對信息的曲解，公司符合美國證券
交易委員會和納斯達克的規定。該股周二收報４６﹒３美元，瀉６２﹒７％。
　　翻查資料，作為美股上市的唯一一支智能自動駕駛飛行器（ＡＡＶ）企業，億航２０１９年
１２月招股價為１２﹒５美元，上市首年近無任何炒作，甚至跌穿招股價至８美元附近。惟今年
起該股遭到資本市場追捧，股價由２３美元起飛，至上周五（１２日）盤中創下１２９﹒８美元
歷史新高，兩個月內大漲逾四倍。

＊去年第三季方扭虧，股價即飛天＊

　　根據招股書，億航目前有三大業務板塊，除城市空中交通（包括載人交通和物流運輸）外，
另外兩大業務分別是智慧城市管理和空中媒體。億航２０１５年發布了國內第一款專業的第一代
植保無人機Ｐ２０，同時開始組建植保服務隊，其後宣稱將從一家科技公司提升為智慧農業生態
系統服務公司，將主營業務與大疆、極飛等區分開。
　　財報顯示，該公司直至２０２０年第三季才實現扭虧，當季淨利潤為５３０萬元（人民幣．
下同），去年同期調整後淨虧損為７００萬元。也正是去年底該份財報公布後，億航智能股價開
始了其爆發式的上漲，甚至被譽為「空中特斯拉」。（ｗｌ）

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