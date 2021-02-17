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17/02/2021 10:09

【新冠疫苗】秘魯曝國藥疫苗賄賂醜聞，中國否認提供優先接種禮待

　　《經濟通通訊社１７日專訊》南美國家秘魯因新冠疫苗掀起新一輪政治風暴，更波及到中國
的「疫苗外交」策略。此前遭罷免下台的秘魯前總統比斯卡拉日前自曝，自己和太太在去年１０
月已接種了國藥疫苗，但兩人被揭發並非國藥疫苗實驗的志願者，成為事件的導火索。其後秘魯
現任衛生部長及外交部長均承認有份走後門，獲秘密優先接種國藥疫苗，決定引咎辭職。
　　事件引發秘魯國民憤怒，質疑當中涉及賄賂問題。去年１１月上任的暫代總統薩加斯蒂表示
，已委任檢控官調查事件，並發現全國有４８７人利用自己的身份地位，獲得優先接種國藥疫苗
的「禮待」，該國新任衛生部長周一（１５日）表示，初步調查顯示有１５至２０名官員偷步接
種了國藥疫苗。

＊傳獲秘密分配疫苗，華使館稱沒有接種名單＊

　　國藥集團於去年９月在秘魯進行臨床試驗，但合作的當地大學表示，有關試驗的當地管理人
員還額外獲得了３２００劑國藥疫苗，這批疫苗的去向成為案件的重點。當地傳媒表示，３２０
０劑疫苗中有２０００劑本用於為試驗有關人員接種，而上述偷步接種的４８７人使用了該批疫
苗；至於剩餘１２００劑疫苗則流向了中國大使館，可為６００人接種。
　　中國駐秘魯大使館此前發表聲明，強調臨床試驗是按照秘魯當局要求的程序進行的，中方沒
有接種者的身份資料，並拒絕使用「禮待」、「捐贈」、「好處」這些字眼來形容中方提供國藥
疫苗的行為。不過，當地傳媒報道，試驗負責人已經確認了通過中國大使館接種疫苗的名單，目
前還未公開。（ｅｙ）（ｚｚ）

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