【低碳變革】碳中和願景料啟環保嚴監管，中國工業新時代遇變局

《經濟通通訊社記者楊英傑１７日報道》國家主席習近平上任以來，致力環保整改行動，包

括成立中央生態環境保護督察組、大規模關停養豬場、推行垃圾分類等，而在全球各界呼籲重視

氣候變化的聲浪下，中國政府提出了雄心勃勃的環保目標：力爭於２０３０年前二氧化碳排放達

到峰值，努力爭取２０６０年前實現碳中和（簡稱「３０﹒６０」目標）。

美國總統拜登多次放話可在氣候變化議題上與中國合作，中國憧憬通過「環保牌」修復兩國

關係，加上以新能源取代化石燃料是中國計劃「彎道超車」的方向之一，減碳勢必成為未來中國

環保政策的主調，將對傳統工業生產帶來深遠影響，新一輪環保風暴已經形成。



＊料萬億資金投資新能源，光伏股市值創新高＊



踏入「十四五」，中國阻止氣候變化的計劃可用「雄心勃勃」來形容。除「３０﹒６０」目

標外，習近平還曾在公開場合提出，目標到２０３０年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將

比２００５年下降６５％以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到２５％左右，森林蓄積量

將比２００５年增加６０億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到１２億千瓦以上。

去年１２月召開的中央經濟工作會議上，中國將「３０﹒６０」目標列為今年的重點任務，

要求加快調整優化產業結構、能源結構，大力發展新能源；加快建設全國用能源、碳排放權交易

市場；開展大規模國土綠化行動。人行貨幣政策委員會委員馬駿預計，在碳中和願景下，中國在

可再生能源、能效、零碳技術和儲能技術等七個領域需要投資７０萬億元人民幣。

政策利好，光伏行業龍頭保利協鑫（０３８００）今年市值已增長１﹒８倍，股價屢創歷史

新高，而Ａ股光伏板塊平均股價處於歷史高位。



＊全國碳交易市場本月運行，涵括多個重污染行業＊



要達成減碳目標，節約或取代化石燃料消耗是最直接的辦法，但企業須付出較高成本，這時

候一個完善的碳交易市場則有助解決問題。根據碳交易市場機制，從事工業生產的企業將獲分配

碳排放配額，若超額排放則須在碳交易市場購買指標，否則將受到懲罰。碳交易市場的好處是，

減排成本較低的企業可通過賣出指標賺取更高收益，而減排成本較高的企業可以直接買入指標，

變相將減排任務交由其他企業負責。

根據中國今年出台的《碳排放權交易管理辦法（試行）》，明確提出全國碳交易體系於本月

正式運行，據內地券商整合資料顯示，航空、電力、造紙、有色、石化、化工、建材和鋼鐵等行

業，最終都會被納入碳交易體系。

不過在實踐碳中和前要先達成碳達峰，所以在２０３０年目標達成前，化石燃料消耗仍然會

呈現按年增長狀態。有跡象顯示中國有意提前完成碳達峰目標，中國鋼鐵工業協會倡議行業應努

力為「十四五」期間提前實現碳達峰作出應有貢獻，或意味著行業「自發」將碳達峰限期提前５

年，另外外媒亦預測中國石油需求峰值最快會在２０２５年出現。



＊人行專家：重工業省份或面臨嚴重金融風險＊



碳中和藍圖已經在中國徐徐展開，但外界認為中國政府幾乎沒有提供任何細節，有外媒引述

專家質疑這個激進的環保目標是否能夠達成。

中國仍然是一個發展中國家，由於技術落後和監管不到位等原因，工業生產造成空氣污染情

況仍然未解，霧霾問題持續影響居民健康，在這個情況下談減碳如同「未學行先學跑」。外界預

測，當局要落實減碳，最有可能的做法是「一刀切」，要求不符合低碳排放標準的企業關停或整

改。

不過中國若要掀起環保風暴，代價可能十分高昂，因水泥、鋼材、基建等環節都是碳排放的

大頭，「３０﹒６０」目標不但涉及到部分央企的核心利益，還可能對處於轉型期的中國經濟造

成打擊。海通證券在一份研究報告中隱晦地提及，碳中和政策勢必會對產業發展和結構產生非常

深遠的影響，堪比過去幾年推行的「供給側改革」。

馬駿提醒，在碳中和目標背景下，中國煤電企業貸款的違約率可能在未來１０年上升到

２０％以上；在山西、陝西、內蒙古等高碳產業密集地區，此類與氣候轉型相關的風險可能會演

化為區域性、系統性的金融風險，以及由於大規模企業倒閉所帶來的失業和其他社會風險。



＊小知識：碳達峰與碳中和＊



碳達峰是指二氧化碳排放量達到歷史最高值，經歷平穩期後持續下降，標誌著碳排放與經濟

發展脫勾；碳中和是指人為活動直接和間接排放的二氧化碳充分被樹木吸收，從而達成零碳排放

。

