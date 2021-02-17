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17/02/2021 13:25

【ＦＯＣＵＳ】先進技術開發引憧憬，京東物流勢掀打新熱

　　【ＦＯＣＵＳ】繼去年１２月分拆上市的京東健康（０６６１８）爆升逾倍後，電商巨頭京
東（０９６１８）再馬不停蹄遞交分拆「京東物流」上市招股書。主打重資產模式、走過「連虧
１３年」的幽暗，終由企業內部物流變身物流企業龍頭，再加上電子商務及產業互聯網前景無限
，以營收計的快遞二哥勢再掀全城打新熱，刺激京東股價早市再創新高。

＊「重資產」路線連虧１３年＊

　　以營收計的內地快遞一哥順豐，上周剛宣布斥１７５﹒６億元收購嘉里物流
（００６３６）５１﹒５％股權，二哥京東物流緊接昨晚遞交在港上市申請，似預示２０２１年
快遞業戰國時代更近短兵相接。
　　為加持公司王牌３Ｃ（計算機、通信、消費類電子）業務的用戶體驗，京東創始人劉強東
２００７年自建物流，並無視質疑堅持走「重資產」的倉配一體路線，有別順豐的高效點對點運
輸網絡。據京東物流招股書，截至去年第三季，公司在內地經營倉庫多達８００個，總建築面積
２０００萬平米。
　　前期巨大的買地、建倉等投入，令京東物流連虧１３年；不過去年初內地肺疫爆發令其「供
應鏈新基建」的護城河威力初顯，首三季收入、毛利按年分別大增四成、八成，令股東應佔虧損
顯著收窄，預期獨立上市有助進一步解決「外部訂單太少、內部成本太高」的盈利瓶頸。

＊巨頭紛押注物流創新黑科技＊

　　值得一提的是，京東物流於招股書指，今次ＩＰＯ募集資金將用於「開發與供應鏈解決方案
和物流服務相關的先進技術」、「擴展解決方案的廣度與深度」等；而據公司去年底透露，京東
物流未來５年將投入１０萬機器人，及在江蘇常熟建成全球首個「無人配送城」。
　　時值新冠肺疫或永久改變人們消費習慣令電子商務方興未艾，以及全球疫苗配送將物流業推
至前沿，順豐、京東、阿里爭相角逐人工智能、５Ｇ、雲計算、物聯網等物流科技基礎應用之外
，通訊巨擘華為同進軍自動駕駛、無人機領域。
　　此外，物流業技術創新同吸引巨頭押注，軟銀去年底就領投了美國軟件初創公司
Ｆｌｏｃｋ　Ｆｒｅｉｇｈｔ，其旨在以算法實現貨車運力集合共享，以優化使用空間及節省成
本；而另一間被稱為「倉儲領域Ａｉｒｂｎｂ」的倉儲管理平台初創公司Ｆｌｅｘｅ，上月剛擴
展Ｃ輪融資至８千萬美元。
　　京東物流上市，會否加劇快遞巨頭未來「天網＋地網＋信息網」競爭？遐想無限之餘，你會
打新嗎？

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