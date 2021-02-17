【ＦＯＣＵＳ】先進技術開發引憧憬，京東物流勢掀打新熱

【ＦＯＣＵＳ】繼去年１２月分拆上市的京東健康（０６６１８）爆升逾倍後，電商巨頭京

東（０９６１８）再馬不停蹄遞交分拆「京東物流」上市招股書。主打重資產模式、走過「連虧

１３年」的幽暗，終由企業內部物流變身物流企業龍頭，再加上電子商務及產業互聯網前景無限

，以營收計的快遞二哥勢再掀全城打新熱，刺激京東股價早市再創新高。



＊「重資產」路線連虧１３年＊



以營收計的內地快遞一哥順豐，上周剛宣布斥１７５﹒６億元收購嘉里物流

（００６３６）５１﹒５％股權，二哥京東物流緊接昨晚遞交在港上市申請，似預示２０２１年

快遞業戰國時代更近短兵相接。

為加持公司王牌３Ｃ（計算機、通信、消費類電子）業務的用戶體驗，京東創始人劉強東

２００７年自建物流，並無視質疑堅持走「重資產」的倉配一體路線，有別順豐的高效點對點運

輸網絡。據京東物流招股書，截至去年第三季，公司在內地經營倉庫多達８００個，總建築面積

２０００萬平米。

前期巨大的買地、建倉等投入，令京東物流連虧１３年；不過去年初內地肺疫爆發令其「供

應鏈新基建」的護城河威力初顯，首三季收入、毛利按年分別大增四成、八成，令股東應佔虧損

顯著收窄，預期獨立上市有助進一步解決「外部訂單太少、內部成本太高」的盈利瓶頸。



＊巨頭紛押注物流創新黑科技＊



值得一提的是，京東物流於招股書指，今次ＩＰＯ募集資金將用於「開發與供應鏈解決方案

和物流服務相關的先進技術」、「擴展解決方案的廣度與深度」等；而據公司去年底透露，京東

物流未來５年將投入１０萬機器人，及在江蘇常熟建成全球首個「無人配送城」。

時值新冠肺疫或永久改變人們消費習慣令電子商務方興未艾，以及全球疫苗配送將物流業推

至前沿，順豐、京東、阿里爭相角逐人工智能、５Ｇ、雲計算、物聯網等物流科技基礎應用之外

，通訊巨擘華為同進軍自動駕駛、無人機領域。

此外，物流業技術創新同吸引巨頭押注，軟銀去年底就領投了美國軟件初創公司

Ｆｌｏｃｋ Ｆｒｅｉｇｈｔ，其旨在以算法實現貨車運力集合共享，以優化使用空間及節省成

本；而另一間被稱為「倉儲領域Ａｉｒｂｎｂ」的倉儲管理平台初創公司Ｆｌｅｘｅ，上月剛擴

展Ｃ輪融資至８千萬美元。

京東物流上市，會否加劇快遞巨頭未來「天網＋地網＋信息網」競爭？遐想無限之餘，你會

打新嗎？

