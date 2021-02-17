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即市新聞

17/02/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》寶尊電商（９９９１）連串收購合作前景樂觀

　　《投資智慧》寶尊電商（０９９９１）從事中國品牌電商服務行業。集團主要在天貓、京東
、拼多多、微信小程序、小紅書、抖音及快手等平台以三種業務營運模式為品牌合作夥伴提供電
商服務。主要業務為經銷模式，向品牌合作夥伴或其授權經銷商選購貨品，並通過集團營運的官
方品牌商城或官方平台店舖向消費者直接出售貨品。服務費模式就是向品牌合作夥伴提供ＩＴ解
決方案、網店運營、數字營銷及客戶服務。而集團第三季度業績，總淨營收１８﹒２９億人民幣
，按年增加２１﹒７％。錄得純利６４６３﹒５萬元，增長６４﹒２％。可見集團增長快速，前
景樂觀。
　
　　集團近日公布，收購Ｆｕｌｌ　Ｊｅｔ　１００％股權，交易預期本月完成。Ｆｕｌｌ
Ｊｅｔ的最終企業價值為２０２０年ＥＢＩＴＤＡ１２﹒５倍，總代價包括５０％現金，以及隨
後三年內以現金或股權方式支付的遞延付款。Ｆｕｌｌ　Ｊｅｔ是一家專注於戰略及品牌的行業
專家，專門為進入中國市場的高端及奢侈品牌制定上市戰略。憑藉雙方的優勢，集團更好地利用
Ｆｕｌｌ　Ｊｅｔ分析數據、洞察力和資源來捕捉新興需求，有望釋放高端及奢侈品領域的未來
增長潛力，並擴大其與全球高端及奢侈品牌的地理接觸點。相信可在未每年可為集團的ＧＭＶ成
績帶來良好增長推動。
　
　　集團較早前入股愛點擊集團ｉＣｌｉｃｋ，微信生態圈將成為公司的催化劑，集團和
ｉＣｌｉｃｋ將在騰訊電商生態系統內共同開發一個私有域流量平台，集團可快速及高效地擴展
微信渠道。集團將為品牌合作夥伴提供線上運營和基礎設施服務，包括效果廣告、線上店舖運營
、客戶服務、倉儲、物流及相關後台系統；而愛點擊將為有意計劃在騰訊生態圈中建立電子商務
基礎設施的客戶提供以ＳａａＳ為基礎的信息技術及系統解決方案。
　
　　以上連串收購和合作的計劃對集團均有正面影響，擴闊集團在全球的布局。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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