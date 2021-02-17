《拆局麒想－林嘉麒》京東物流受惠一體化供應鏈，京集母憑子貴

《拆局麒想》京東集團（０９６１８）正式宣布已經獲得聯交所確認可進行京東物流建議分

拆，刺激京東集團股價上升。根據灼識諮詢報告，按２０１９年總收入計，京東物流是中國最大

的一體化供應鏈物流服務商，計行業的市場規模將由２０２０年的人民幣２﹒０萬億元增加到

２０２５年的人民幣３﹒２萬億元，複合年增長率為９﹒５％，約為同期中國物流支出增速的

１﹒８倍。



物流的初始形態被稱為第一方物流，指由買方或賣方自行管理貨物的包裝、儲存和運輸的物

流形式。然而，隨著業務發展，客戶需求變得更加複雜，而引致一體化供應鏈物流服務的急速發

展。一體化供應鏈物流服務被定義為外包物流服務市場中的一個細分市場及一種先進物流服務，

服務商有能力提供全面的物流服務，包括快遞、整車及零擔運輸、最後一公里配送、倉儲及其他

增值服務（如上門安裝和售後服務），這些服務以一體化解決方案的形式提供予客戶。



其最大特點是服務商具備更先進的技術應用和數據賦能，自動化水平高，以無人化解決方案

，提高整體運營效率。京東物流採用５Ｇ、人工智慧、大數據、雲計算及物聯網等底層技術，持

續提升自動化、數字化及智能決策方面的能力。在所有關鍵物流運營環節（包括倉儲、運輸、分

揀及配送），京東物流運用先進的無人技術及機器人（如自動導引車（ＡＧＶ）、自主移動機器

人（ＡＭＲ）及分揀機器人、無人駕駛汽車等），極大地提高了速率、準確性及生產力。



截至２０２０年９月３０日，公司在中國１８個城市運營２８個「亞洲一號」大型智能倉庫

，包括一個位於上海的無人倉，該倉庫在旺季每天能夠處理超過１﹒３百萬筆訂單。自有的倉庫

管理系統（ＷＭＳ）、運輸管理系統（ＴＭＳ）及訂單管理系統（ＯＭＳ）支持客戶供應鏈的數

字化，同時憑藉智能算法實現了高效協同和共享，在銷售預測、商品配送規劃及供應鏈網絡優化

等領域實現集中決策。截至２０２０年年底，公司已擁有逾４４００項專利及計算機軟件版權

（含申請中的），其中逾２５００項涉及自動化及無人技術。截至去年首９個月，已運營８００

多個倉庫，總管理面積約２０００萬平方米，包括雲倉生態平台管理的面積。



根據灼識諮詢報告，預由於市場規模龐大及各垂直領域的行業特定要求，中國一體化供應鏈

物流服務市場高度分散。根據灼識諮詢報告，２０１９年按收入計排行前十的企業僅佔７﹒９％

的市場份額，相信京東物流在上市後，無論在發展速度抑或市場佔有額將會獲得更快的提升。事

實上，公司收入由２０１８年的３７９億元（人民幣．下同）增加３１﹒６％至２０１９年的

４９８億元，２０２０年前９個月的收入為人民幣４９５億元，相比較２０１９年同期的３４６

億元同比增長４３﹒２％。儘管在２０１８年、２０１９年及２０２０年前９個月分別產生的虧

損淨額為２８億元、２２億元及１１﹒７百萬元，而２０２０年首９月可轉換可贖回優先股公允

價值變動為１５﹒５６億元，較２０１９年首９月的２﹒３６億大增，意即撇除後，公司實際上

可說是賺錢，以非國際財務報告準則計算，公司２０２０年首９個月盈利為２２﹒７９億元，同

比增長高達８﹒４倍。再者，其毛利率一直在改善中。２０１８年毛利率只有２﹒９％，

２０１９年底已改善至６﹒９％，至２０２０年９月止再提升至１０﹒９％，分拆完成後，京東

集團將繼續間接持有京東物流５０％以上股權。京東物流估值可能達到４００億美元左右，以京

東集團市值１３１００億港元，股價自然上漲船高。京東物流未正式招股，相信短期內母憑子貴

，京東集團股價可再進一步上升。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無並持有以上股份

