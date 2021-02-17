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即市新聞

17/02/2021 12:49

《樓市亮話－湯文亮》揸住ＢＮＯ唔走，樓市怎會跌到嘔

　　《樓市亮話》有不少評論員話今年樓市一定會下跌，理由很簡單，就是英國政府預計今年會
有１２－１５萬香港人用ＢＮＯ移民去英國，會有３﹒５萬個單位出售，足夠香港兩年供應量，
面對如此龐大供應量，樓市又怎會不跌到嘔？我唔用任何理由，只是問那些評論員，如果沒有
１２－１５萬人用ＢＮＯ離開，樓市會不會跌到嘔？有人話這個機會很低，不用討論。

　　美聯最近做了一個調查，認為用ＢＮＯ移民離開的大約只有２萬，與英方的估計甚遠，如果
美聯做的調查是準確，代表離開的人不多，住宅單位的供應量亦不多，打算賣樓的人都唔敢放售
，打算買樓的人就會加多兩錢肉緊，在此消彼長下，我恐怕樓市唔係跌到嘔，而是升到嘔。

　　ＢＮＯ計劃失效，結果是令樓市急升，我相信那些評論員唔明白，點解揸住ＢＮＯ都唔走，
令他們失了預算，其實，只不過是講就容易，做就困難的實例，話移民不但沒有成本，又可以高
人一等，但真正要移民，又唔係有咁多人用行動來支持，不過，英國政府未必會失望，甚至會話
已經預測到結果，現在推出ＢＮＯ計劃救香港人，以後唔好話英國唔照顧昔日子民。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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