《缸邊嫺談－黃惠嫺》「雙循環」等概念加速現代物流企業建設

《缸邊嫺談》農曆新年前後的市場焦點似乎都離不開物流行業。在深圳交易所上市的業界龍

頭企業順豐控股（深：００２３５２）於２月１０日公布，計劃以１７５﹒５５億港元全現金方

式收購嘉里物流（００６３６）５１﹒８％股權。市場普遍認為，嘉里物流廣泛的國際貨運代理

覆蓋網絡，有助順豐完善國際業務的戰略布局。



＊符合「國內大循環、國內國際雙循環」經濟概念發展需求＊



中國國家主席習近平於２０２０年５月時曾兩度提出「充分發揮國內超大規模市場優勢，加

快形成以中國國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的經濟「雙循環」概

念。而在生產的過程中，運輸效率和生產效率同等重要，資源與貨物的流通都需要依靠物流服務

，而要促進「國內國際雙循環」，就需要確保貨物由生產至交到消費者手上過程中的每一個環節

透過完善物流服務，達致暢通無阻。

其後，習近平主席於同年９月９日召開的中央財經委員會上提出統籌推進現代流通體系的硬

件和軟件建設，發展流通新技術新業態新模式，完善流通領域制度規範和標準，培育壯大具有國

際競爭力的現代物流企業，為構建雙循環新發展格局提供有力支撐。同日，中國國家發展與改革

委員會等１４個部門聯合印發《推動物流業製造業深度融合創新發展實施方案》，明確支持骨幹

物流、速遞、製造企業兼併重組、做大做強，目標是讓物流業到２０２５年，在促進實體經濟降

低成本、提升效益、供應鏈協同、製造業高質量發展等方面的作用顯著增強。

對於順豐控股及嘉里物流今次在資本市場作出收購的大動作，相信是由於雙方看好對方的優

點，冀透過協同效應互補不足，雙向拓展業務規模，有助順應利好政策，發展成具有國際競爭力

的現代物流企業，這種業務拓展模式也有望成為物流行業未來發展的趨勢。



＊內地疫下速遞物流發展加快前景看俏＊



去年疫情發生，人們出遊的機會減少，由「宅經濟」帶動的線上模式因此得到更大發展空間

，從而加快了內地及國際品牌在電商業務方面的部署，也為速遞物流行業帶來更多的發展機遇。

根據中國國家郵政局公布的數據顯示，２０２０年內地速遞業務量完成８３０億件，同比增長

３０﹒８％，業務收入高達８７５０億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒７％。根據中國國

家統計局公布的數據，２０２０年，全國網上零售額為１１７﹐６０１億元，同比增長

１０﹒９％。其中，實物商品網上零售額達９７５９０億元，同比增長１４﹒８％，佔社會消費

品零售總額的比重為２４﹒９％。根據中國海關統計，２０２０年內地跨境電商進出口為

１﹒６９萬億元，同比增長３１﹒１％。由以上數據可見，疫情之下消費者的消費模式有所改變

，貨物由供應方前往需求方的中間路線經已發生了改變，消費習慣由線下逐步轉移至線上，線上

消費需求進一步擴大，企業加大跨境市場的開拓力度，預期未來速遞物流、綜合物流及國際貨運

的市場發展潛力巨大。

由疫情發生至今，世界各地對生產物流、消費物流、國際物流，以及應急物流的需求均有所

增加，加上各大網購平台企業、物流公司在資本市場上的多次增持及收購的行動，增加了投資者

對速遞物流板塊的關注，板塊由２０２０年２月３日至２０２１年２月１１日累積已升

３６﹒４％，升幅跑贏恆指的表現。去年在疫情之下預期大部分物流企業速遞業務量會有所增加

，收入亦因而增加，加上中國的疫情迅速受控，各產業鏈加快復工，對生產物流及國際物流的需

求大大提升，相信速遞物流企業今明兩年的業績會有不俗表現，建議可多留意速遞物流板塊未來

的增長。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

