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17/02/2021 09:08

【新冠疫苗】不等期刊世衞，疫苗顧問委員會推薦緊急使用科興疫苗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港府將推出新型冠狀病毒疫苗接種計劃，負責審批疫苗在港緊
急使用的疫苗顧問專家委員會昨（１６日）再開會審批科興疫苗，一致認為其效益大於潛在風險
，維持不等疫苗第三期臨床研究在期刊發表，亦不等世衞審批結果，將推薦政府緊急使用科興疫
苗。

＊審批過程無受壓＊

　　委員會表示，科興疫苗整體有效率５０﹒６６％，若相隔２８日接種第二劑，按１５００人
數據可見，其有效率可升至６２﹒３％，而最新數據亦發現有兩宗吉巴氏綜合症及４４宗面癱，
但發病比率低過背景發病率，委員會相信問題不大。委員會召集人劉澤星表示，審批過程沒受壓
，只是以科學眼光審批疫苗應否在香港緊急使用，若世衞之後審批科興疫苗時有新資料，委員會
可再覆核今次決定。

＊打第二針有效率低於ＢｉｏＮＴｅｃｈ＊

　　新冠疫苗顧問專家委員會上星期開會後，原訂要兩星期向科興取進一步數據，但不用一星期
，委員會已收到相關數據，開會討論兩個多小時後，達至一致結論。按顧問專家委員會資料，科
興疫苗的有效率雖高於世衞標準５０％，但低於ＢｉｏＮＴｅｃｈ的９５％。

＊第二針在２８日後接種＊

　　劉澤星稱，根據科興提交的第三期臨床數據，主要是１８至６０歲人士接種，整體保護率是
約五成，如相隔２８天接種第二針，保護率會跳升至六成二，科興推薦第二針在２８日後接種。
　　目前接近１２００萬人接種科興疫苗出現的副作用，主要是打針位置短暫疼痛及頭痛，而出
現吉巴氏綜合症有２宗，面癱就有４４宗，比例低於一般人的發病機會。（ｃｌ）

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