【新冠疫苗】聶德權預計疫苗抵港後一周內便可展開接種計劃

《經濟通通訊社１７日專訊》港府將推出新型冠狀病毒疫苗接種計劃，ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫

苗預計本月底前到港，當局預計最快可在下月初展開接種，而疫苗顧問專家委員會昨天亦推薦緊

急使用科興疫苗。負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權接受《商業電台》專訪時表示

，籌備工作已進入最後階段，當局一直與疫苗供應商緊密聯繫，視乎疫苗到港的時間及數量，預

計疫苗抵港後約一星期內，便可逐步展開在不同場地的接種工作。



＊全港１８區每區最少設１個疫苗接種中心＊



聶德權表示，當局將提供４個接種途徑，包括在全港１８區、每區最少設立１個疫苗接種中

心、醫管局門診、私家醫院及診所。當局亦會安排外展隊到安老院舍，為院友及員工接種疫苗，

而長者、醫護人員、安老及殘疾人士院舍的院友及職員、對本港日常必要運作重要的人，例如跨

境運輸、口岸人員，以及公私營機構的前線抗疫人員等，都屬優先接種群組。



＊２８名公務員正受查或進行訴訟＊



另外，聶德權指，當局一直嚴肅跟進在反修例事件中，參與非法公眾活動而被捕的公務員，

目前仍在接受調查或正進行訴訟程序的有２８人，正被停職，接受相關紀律程序跟進；亦有部分

公務員在試用期內，因犯事、被捕或判罪而被終止聘用。他表示，港府日後會加強公務員有關國

家事務、《憲法》、《基本法》、國家安全等的培訓，並會暫時將北角的公務員培訓處，變為公

務員學院。（ｃｌ）（ｚｚ）

