【新冠肺炎】明愛醫院８１歲女患者離世，累計１９５人不治

《經濟通通訊社１７日專訊》明愛醫院發言人昨（１６日）公布，一名８１歲患有長期病患
的新冠肺炎女病人離世，她生前居於深水埗南山邨南明樓。本港累計有１９５名患者染疫亡。
院方表示，該名女病人上月３１日因出現上呼吸道感染症狀及發燒入住明愛醫院，隨後確診
。病人之後病情持續惡化，延至昨晚８時０３分離世。（ｃｌ）
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