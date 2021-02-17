【新冠肺炎】除出入境檢查外，入境處所有公共服務明起恢復正常

《經濟通通訊社１７日專訊》入境處公布，除旅客出入境檢查服務外，所有公共服務明天起
全面恢復正常。
入境處呼籲申請人透過網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請，並應先行預約使用
該處服務以減少輪候時間；所有人士必須佩戴口罩，以及遵守防疫和保持社交距離的措施。除了
香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站以外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，直至另
行公布。（ｃｌ）
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