【新冠肺炎】除出入境檢查外，入境處所有公共服務明起恢復正常

《經濟通通訊社１７日專訊》入境處公布，除旅客出入境檢查服務外，所有公共服務明天起

全面恢復正常。

入境處呼籲申請人透過網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請，並應先行預約使用

該處服務以減少輪候時間；所有人士必須佩戴口罩，以及遵守防疫和保持社交距離的措施。除了

香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站以外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，直至另

行公布。（ｃｌ）

