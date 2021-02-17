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17/02/2021 16:32

【潛逃離港】律師男助理涉串謀黎智英，協助李宇軒潛逃

　　《經濟通通訊社１７日專訊》律師男助理被控違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境
外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。該男子被指
串謀壹傳媒創辦人黎智英及其助理Ｍａｒｋ　Ｈｅｒｍａｎ　Ｓｉｍｏｎ等人勾結外國或者境外
勢力，以及串謀黎智英去協助１２港人案中的罪犯李宇軒潛逃至台灣。警方昨日已於赤柱監獄拘
捕黎智英，涉嫌協助１２港人案中的罪犯李宇軒潛逃至台灣。
　　控罪指，２９歲被告陳梓華於去年７月１日至年本月１５日期間，在香港與黎智英、
Ｍａｒｋ　Ｈｅｒｍａｎ　Ｓｉｍｏｎ、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外
機構、組織、人員實施對香港或者中國內地進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。
　　他另被控於去年７月某日至８月２３日期間，在香港於李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國
或者境外勢力危害國家安全罪）後知悉或相信李宇軒就該罪行有罪，與李宇軒、黎智英及其他人
串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助李宇軒離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或
檢控李宇軒。（ｓｌ）（ｚｚ）

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