【潛逃離港】律師男助理涉串謀黎智英，協助李宇軒潛逃

《經濟通通訊社１７日專訊》律師男助理被控違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境

外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。該男子被指

串謀壹傳媒創辦人黎智英及其助理Ｍａｒｋ Ｈｅｒｍａｎ Ｓｉｍｏｎ等人勾結外國或者境外

勢力，以及串謀黎智英去協助１２港人案中的罪犯李宇軒潛逃至台灣。警方昨日已於赤柱監獄拘

捕黎智英，涉嫌協助１２港人案中的罪犯李宇軒潛逃至台灣。

控罪指，２９歲被告陳梓華於去年７月１日至年本月１５日期間，在香港與黎智英、

Ｍａｒｋ Ｈｅｒｍａｎ Ｓｉｍｏｎ、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外

機構、組織、人員實施對香港或者中國內地進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

他另被控於去年７月某日至８月２３日期間，在香港於李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國

或者境外勢力危害國家安全罪）後知悉或相信李宇軒就該罪行有罪，與李宇軒、黎智英及其他人

串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助李宇軒離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或

檢控李宇軒。（ｓｌ）（ｚｚ）

